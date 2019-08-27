2019-08-27T14:02:45+03:00
Общество

В Омске появилась гастрономическая карта исторического центра

К приезду гостей на Российско-Казахстанский форум путеводители начнут раздавать в гостиницах и аэропорту
Станислав МУХИН
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Омичи любят все, что связано с едой.Омичи любят все, что связано с едой.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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С 7 ноября Омск на пару дней станет политической столицей страны. В городе пройдет Российско-Казахстанский форум с участием президентов. Специально под это событие Туристский информационный центр Омской области подготовил гастрономический путеводитель для гостей города. Карта самых интересных ресторанов, пабов и кафе сделана в виде цветной брошюры.

- С помощью этой карты омичи и гости города могут быстро сориентироваться в обилии кафе и ресторанов нашего города, выбрать заведение по своему вкусу и кошельку. Все удобно и продумано! – уточнили в Туристском информационном центре.

Всего в путеводителе 80 заведений на любой вкус. Помимо их местанахождения на карте указана и средняя стоимость чека в рублях. Все рестораны и кафе разделены тематически – по разновидностям кухни. Гости Омска, приехавшие на форум, смогут попробовать европейскую, итальянскую, русскую, паназиатскую, украинскую и даже вегетарианскую. Указан в путеводители и тип точек общепита: пивной ресторан, караоке, бар, фастфуд, кофейни и кондитерские.

Все рестораны города разделены по разновидностям кухни. Фото: ВКонтакте

Все рестораны города разделены по разновидностям кухни.Фото: ВКонтакте

- Карты распространяются бесплатно в Туристском информационном центре, гостиницах города и на стойке в зоне прилета в аэропорту, - уточнили авторы идеи.

Рестораторы рассчитывают, что им удастся подзаработать в дни проведения форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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