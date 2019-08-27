В «БКС Брокер» рассказали, как правильно разработать инвестиционную стратегию

По статистическим данным, за последние 12 лет, начиная с 2007 года, количество брокерских счетов частных российских инвесторов увеличилось в четыре раза. Это говорит о том, что финансовые рынки с каждым годом становятся все более привлекательными для населения. Также специалисты отмечают, что и финансовая грамотность россиян растет – это подтверждает совместное исследование Министерства финансов и Организации экономического сотрудничества и развития, по данным которого Россия находится на 9 месте среди стран G20 с показателем 12,2 балла, при среднем значении в 12,7 балла.

Однако эксперты не торопятся утверждать, что россияне освоили фондовый рынок, ведь, несмотря на достаточный уровень знаний по отдельным направлениям, в целом, комплексное понимание стратегического планирования в личных финансах у большинства инвесторов остается низким.

- Человек может понимать, что такое облигация или акция и даже активно торговать ценными бумагами, но про этом как таковой инвестиционной стратегии у него чаще всего нет. А ведь это не просто важно, это – обязательный пункт успешного старта в инвестиционном поле, - подчеркнул Всеволод Зубов, эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер». - Ведь прежде, чем начать какую-либо деятельность, всегда необходимо чётко прописать свои цели, определить задачи, сформировать стратегию и внедрить её в свой инвестиционный портфель. Иначе достичь желаемого результата будет непросто.

В «БКС Брокер» рассказали, что при разработке своей инвестиционной стратегии, важно одно простое правило: чем выше доходность, тем выше и риск. Получается, если хочется заработать 25% в рублях при безрисковой ставке 7%, то существует и вероятность убытка. Поэтому перед принятием решения о выборе инструмента, обязательно нужно составить анализ доходности своих текущих активов.

Не менее важный момент - срок инвестирования. В нашей стране к периодам применяется несколько иная классификация, нежели за рубежом. Например, в США «краткосрочными» называют инвестиции с периодом до 3 лет. В России же «краткосрочные» - до 1 года, «среднесрочные» на 1-5 лет, и «долгосрочные» - все, что больше. Как это использовать при разработке своей стратегии? Когда есть понимание, через какой период времени будут нужны деньги, тогда и выбор финансовых инструментов значительно снижается. Допустим, если деньги вкладываются на год, то, например, покупка акций выглядит рискованно и будет лучше рассмотреть облигации или депозиты. На среднесрочный период стоит рассмотреть активное управление на рынке акций: стратегии доверительного управления или же самостоятельную торговлю. Если ваши вложения – это запас к поступлению в ВУЗ пока еще маленьких детей или подготовка к пенсии, то привлекательнее всего выглядят инвестиции в мировые экономики через индексы, то есть пассивное инвестирование. К примеру, индекс S&P500 с 2000 года вырос на 116 %.

- При разработке своей инвестиционной стратегии не забудьте уделить внимание и основной валюте инвестиций. На краткосрочный период больше подойдет денежный актив, в котором предстоят траты. На среднесрочном стоит выбрать классификацию как минимум по двум валютам: рубль и доллар. А на длительный срок мы рекомендуем рассмотреть глубокую диверсификацию: рубль, евро, доллар, фунт и другие, - отметил Всеволод Зубов.

Когда цель уже сформирована, осталось продумать способы реализации: самостоятельная работа на фондовом рынке или доверие брокерам. Здесь все зависит от времени, которым располагает инвестор. Текущая практика специалистов «БКС Брокер» показывает, что многие предпочитают пользоваться готовыми решениями.

Напомним, компания «БКС Брокер», входит в ФГ БКС, которая была основана 24 года назад. Свыше 350 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке.