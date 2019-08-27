2019-08-27T11:17:52+03:00
Общество

«Я привык жить по чести»: Омич рассказал, зачем отломал рукоять сабли у памятника Городовому

Когда хулиган протрезвел, его привели в полицию родственники [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
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Напомним, омичей возмутил поступок компании, гулявшей по Любинскому проспекту. Один из приятелей сначала пытался повалить памятник Городовому, установленный перед въездом на Юбилейный мост. Поняв, что скульптура держится крепко, хулиган оторвал рукоять сабли. После все трое удалились. Все попало на камеры наблюдения. Поняв, какую огласку получил его проступок, молодой человек сначала выбросил похищенную и в общем-то ненужную ему вещь в парке Победы, где ее и нашли. А на следующий день 26-летнего лоботряса привели в полицию его родственники.

Наверняка, вандал даже не знал, что изуродовал памятник стражу порядка. Именно так, городовыми, раньше в России называли участковых. А вот современные полицейские, судя по всему, решили отстоять честь своего коллеги, пусть и металлического. Они выяснили, чем омичу помешал памятник.

– Мной было совершено некое деяние, не совсем хорошее, – пояснил он стражам порядка. – Ушел с места преступления, испугавшись. Поломал ручку сабли у памятника Городовому. Так как был выпившим, посчитал, что со мной никто не будет разговаривать. Решил как бы сохранить ручку, потом вернуться, отремонтировать, разобраться... На работе был с самого утра, не смог уйти. Попросил чтобы ручку отвезли за меня и передали тому человеку, который писал заявление – он там старший.

Изначально испуг, конечно же, был. То есть: «Нифига, что натворил?» Памятник – это не просто драка, стыдно. Ручка со мной была. Она была у меня дома. Конечно, это стыдно, вообще. Сквозь землю хочется провалиться. Памятники еще... нет. Я привык по чести жить. Я живу, так сказать, по закону, стараюсь. Штрафы плачу. У меня не было намеренного желания, умышленного, причинить вред. По-русски говоря, напаскудить, не было желания.

Напомним, в интервью «Комсомолке» владелец памятника, омский предприниматель Сергей Жериков рассказал, что заставит вандала компенсировать причиненный вред. Ущерб он оценил в 300 тысяч рублей.

Полицейская неделя № 26 (19 25.08.2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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