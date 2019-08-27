2019-08-26T19:05:49+03:00
Экономика

Губернатор Омской области высоко оценил работу по федеральному проекту «Чистый воздух»

Омский нефтеперерабатывающий завод - лидер среди региональных предприятий – участников проекта
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: www.omskportal.ruФото: www.omskportal.ru
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К 2024 году в Омске, как и в 12 других городах России будут снижены выбросы в атмосферный воздух на 20%. Этот показатель зафиксирован федеральным проектом «Чистый воздух» и для его обеспечения ведутся работы по снижению выбросов от автомобильного транспорта, теплогенерирующих и промышленных предприятий. Девять предприятий региона заявили набор проектов, которые позволят достичь назначенной цели. Один из активных участников этого проекта – Омский НПЗ, чьи инвестиции в эко-проекты превышают 100 млрд рублей. Омский НПЗ реализует девять проектов, которые внесут 3,7% в требуемые 25,7% общего снижения – именно такой плановый показатель для Омской области в рамках федерального проекта «Чистый воздух». И 22 августа предприятие с рабочим визитом посетил губернатор Омской области Александр Бурков.

«Омский нефтеперерабатывающий завод – одно из девяти предприятий Омской области, участвующих в комплексных мероприятиях по снижению выбросов в атмосферу, – напомнил губернатор Александр Бурков. - Все предприятия, которые предусмотрены в комплексном плане федерального проекта «Чистый воздух», будем посещать. Более того, в рабочем порядке наше Минприроды ведет мониторинг деятельности этих компаний, как проводится работа, соблюдаются ли технологии и сроки».

На ОНПЗ правительственная делегация осмотрела строительные площадки очистных сооружений «Биосфера», комплексов по первичной и глубокой переработке нефти – проекты входят в комплексную программу мероприятий по федпроекту. Глава региона высоко оценил работу, которая ведется на производстве.

«Сегодня мы видели ряд экологических объектов, которые уже запущены или в процессе подготовки к запуску, и те, которые сегодня в работе находятся. Мы убедились, что сроки выполняются, качество работ высокое», - подчеркнул глава региона.

Проекты ОНПЗ

Модернизация ОНПЗ продолжается с 2008 года. За время реализации программы развития предприятию удалось снизить влияние на окружающую среду на 36%. В результате выполнения всех мероприятий к 2024 году воздействие снизится еще на 28%. Как подчеркнул в своей речи генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский, руководство предприятия давно осознало, что инвестиции в экологическую модернизацию – это не обременение, а рост эффективности производства. По сути, это вклад в надежность оборудования и безопасность сотрудников.

Сейчас специалисты ведут работу на площадках строительства биологических очистных сооружений «Биосфера». Напомним, что «Биосфера» спроектирована российскими инженерами в соответствии с международными стандартами экологической безопасности. Сам уникальный комплекс «Биосфера» — это многоступенчатая автоматизированная система, которая обеспечит практически замкнутый цикл использования воды на предприятии. Строительство объекта планируется завершить уже в 2021 году.

Другой экопроект – строительство нового комплекса первичной переработки нефти. По словам специалистов, он не только позволит увеличит выпуск востребованных продуктов, но и вывести из эксплуатации сразу шесть старых установок.

"Мы получаем стабильный производственный процесс и высокую мотивацию персонала. Полная герметизация производственных процессов минимизирует потери, снижает воздействие на окружающую среду и обеспечивает рост операционный эффективности. То же самое с современными системами очистки газов и воды: получаем дополнительный продукт и замкнутый цикл водопотребления, сокращая затраты на новую воду. Экология - это не только социальная ответственность, но и экономический эффект", - объяснил гендиректор Омского НПЗ.

«Чистый воздух» Омска

Комплексный план Омска по реализации федерального проекта «Чистый воздух» состоит из пяти разделов. В него включены мероприятия по снижению загрязняющих от транспорта, предприятий теплоэнергетики и промышленных предприятий, а также от частного сектора. Кроме того, предусмотрены работы по формированию системы мониторинга состояния атмосферного воздуха и озеленению. Для реализации проекта усилия объединили правительство и крупнейшие предприятия города. Ранее важность такой совместной работы отметил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов: «Бизнес, общество и непосредственно органы исполнительной власти заинтересованы в реализации федерального проекта. Это чувствуется по тем мероприятиям, которые осуществляются в Омске».

Только цифры

На финансирование регионального проекта в рамках нацпроекта «Экология» за 5 лет будет направлено 116,1 млрд рублей. Из них 109,2 млрд рублей выделят промышленные предприятия, более 100 млрд из которых – внесено Омским НПЗ. Еще 6,7 млрд. будут направлены из федерального бюджета и 400 млн руб. - из бюджета Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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