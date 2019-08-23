Как списать долги?

Процедура банкротства физических лиц довольно актуальна в связи с экономической ситуацией в нашей стране. Законодатель в 2015 году внес изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», который коснулся обычных граждан - физических лиц, теперь каждый гражданин РФ может абсолютно законно избавиться от всех долгов перед своими кредиторами и начать новую жизнь с чистого листа!!!

Условия для признания себя банкротом просты и состоят всего из двух основных пунктов:

1. Общая сумма долга перед всеми кредиторами должна превышать 500 000 рублей и более

2. Просрочка платежей более 3 месяцев

В соответствии со 127 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» гражданина данная процедура занимает 7 месяцев путем сбора документов, указанных в законе (их около 30), составления заявления «о признании должника банкротом» и подачи полного пакета документов в Арбитражный суд.

Прошу обратить внимание на то, что после принятия заявления в производство судом прекращаются все процессуальные действия по отношению к должнику, а именно: снимаются ограничения, установленные Федеральной службой судебных приставов, прекращает свое действие запрет на выезд из страны, перестают накапливаться проценты и пени по долговым обязательствам, прекращается деятельность коллекторских служб. Также при проведении процедуры банкротства обязательно присутствует финансовый управляющий, который участвует в реализации имущества должника.

Существует ряд ограничений после признания должника банкротом

1. Вы не имеете права обращаться в суд с повторным заявлением о признании себя банкротом в течение 5 лет после вынесенного решения суда в отношении вас.

2. В последующем вы обязаны уведомлять будущих кредиторов о том, что вы являетесь банкротом.

3. В течение 3 лет вы не сможете занимать руководящих постов и иметь статуса индивидуального предпринимателя.

Согласитесь, эти ограничения не сопоставимы с тем, что вы наконец сможете избавиться от тяжелой ноши, раз и навсегда забыть о присутствии в вашей жизни коллекторов, снять все запреты, которые ранее установлены судом в отношении вас и находятся в производстве у судебных приставов, но самое важное - вы избавитесь законно от всех своих долгов!!!

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Член ассоциации юристов и адвокатов России, юрист в сфере финансов и кредитования Москаленко Андрей Петрович

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