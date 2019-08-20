«Их отец уже потерял сознание, еще немного – и все бы погибли»: Омич рассказал, как спас 4 детей на озере

Едва не закончилась трагедией прогулка по озеру, которую решил устроить для своих детей житель Знаменского района. Летом все местные отдыхают на озере Имшитык недалеко от поселка Солдатка. В середине августа на севере Омской области купаться уже холодно, поэтому 33-летний Андрей Ринг решил покатать ребятишек на лодке. На настоящую денег не было, поэтому мужчина соорудил самодельную – из распиленных пластиковых бочек и мотора от газонокосилки. Надо ли говорить, что сооружение, мягко говоря, нарушало все правила техники безопасности. Тем не менее, мужчина рискнул сесть в нее не только сам, но и взял двоих родных детей и двоих племянников. Младшему из малышей – всего три годика.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, ни у одного из находившихся в лодке не было спасательного жилета. Все могло бы закончиться ужасно, если бы в то воскресенье в отпуск домой не приехал Александр Васильев, работающий пожарным вахтами на Севере. Мужчина с друзьями также отправились отдыхать на берег озера.

– Сначала услышали детские крики, – рассказывает друг Александра Владимир Мокрополов, который также оказался на месте. – Лодка эта была где-то в километре от нас, ничего не видно. Мы сначала подумали: ребятня резвится. Но потом стало понятно, что все серьезно и они не балуются. Дети кричали: «Спасите!». Оказалось, лодка перевернулась. Первым делом мы позвонили в МЧС. Хорошо, что мы были на машине и быстро доехали до того места.

Александр Васильев не задумываясь кинулся в воду спасать тонувших. Фото: пресс-служба областного МЧС

Владимир говорит: рассуждать было просто некогда – у самого дети такого же возраста. Озеро глубокое и большое, утонуть там элементарно даже для взрослого. Поэтому они с другом сбросили верхнюю одежду и кинулись в воду.

– Когда подплыли, отец, видимо, из последних сил пытался удерживать младших мальчика и девочку, старшие девочки держались за края перевернувшейся лодки сами. По-моему, никто из детей даже плавать не умеет. Как раз, когда мы подоспели, отец потерял сознание. Александр Васильев тащил его на себе, я схватился за лодку и поплыл с ней к берегу.

– Не было мыслей, что все там утонете, не доплыв до берега?

Вот эта самодельная лодка перевернулась почти на середине озера. Фото: пресс-служба областного МЧС

– Там метров 70 надо было плыть. Но страх был только один – никого из ребятишек по пути не растерять. Я думал только об этом и постоянно проверял, все ли держат голову над водой.

На берегу уже ждала скорая. Отцу детей сразу же оказали помощь. По счастью, он не успел наглотаться воды и быстро пришел в себя. Ребятишки и вовсе отделались очень сильным испугом. Сейчас с ними уже все в порядке. Придя в себя после случившегося, Андрей Ринг навестил своих спасителей и поблагодарил их за то, что они сохранили пять человеческих жизней.