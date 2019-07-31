В «БКС Брокер» рассказали, почему инвестиционный рынок выгоднее недвижимости и вкладов

Однако с повышением уровня финансовой грамотности населения растет и интерес к фондовому рынку – все больше частных инвесторов находят сбалансированный подход к своим сбережениям и получают при этом достойный доход. В «БКС Брокер» знают, почему облигации и акции на сегодняшний день куда выгоднее недвижимости и вкладов.

- Тем не менее, можно смело сказать, что пока этот тренд все еще находится в зачатке, что создает уникальные возможности. На Московской бирже вполне реально найти ценные бумаги высокого качества с такой потенциальной доходностью, за которой на развитых рынках выстраиваются в очередь, - рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Первый инструмент, который даст возможность выгодно пристроить свои сбережения хоть на два месяца, хоть на 10 лет, - это облигации. По своей сути эти бумаги являются долговыми расписками крупных компаний. Таким образом, покупая облигации, инвестор выступает как бы кредитором данного бизнеса, получая за это доход, который на несколько процентов выше ставок по депозитам, предлагаемых в банках. Также этот инструмент отличает гибкость условий, например, продать бумаги на бирже можно в любой момент, а накопленные проценты при этом не потеряются. Кроме того, ограничения на частичные снятия или дополнительные взносы отсутствуют - суммы кратные 1000 рублей можно абсолютно свободно извлекать и инвестировать в рабочие дни Московской биржи.

- Корпоративные облигации по уровню надежности немного ниже банковских депозитов из-за отсутствия государственных гарантий, - подчеркнул Игорь Галактионов. – Но, в то же время, можно вложить деньги в гособлигации (ОФЗ) - вот здесь уже максимальная надежность гарантируется, так как обеспечивается обязательствами государства. И, кстати, ограничений по максимальной сумме в 1,4 миллиона рублей, в отличие от банковских вкладов, здесь нет.

Другой инструмент фондового рынка, который, по словам экспертов, на длинной дистанции показывает себя даже лучше недвижимости - акции. Сегодня эти бумаги сильно отличаются от акций «лихих 90-х», которые можно сравнить с «рулеткой» в казино. Дело в том, что сам рынок сильно изменился – и с точки зрения стандартов корпоративного управления, и с позиции законодательства.

Акции представляют собой актив, который подтверждает право на долю в компании и распределяемой прибыли. Причем эти бумаги также значимы, как, например, запись о праве собственности на недвижимость в ЕГРН – за ними есть вполне реальные, ощутимые ценности, такие, как, например, недвижимость, транспорт, производство, рабочие места и так далее.

По прибыльности акции стабильных компаний не только серьезно опережают недвижимость, но и сохраняют свою ценность многие годы, так, например за пять последних лет, индекс российских акций показывает совокупный доход более 100% против всего лишь 36% для недвижимости в Москве с учетом аренды.

- Сдача недвижимости в аренду в долгосрочной перспективе дает рентный доход не выше 6%. А рентабельность крупного отечественного бизнеса все же измеряется двузначными цифрами. Такую прибыль владельцы акций получают либо через дивиденды, либо через рост стоимости акций, - уточнил Игорь Галактионов.

Напомним, в течение нескольких лет БКС остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.