2019-07-31T15:16:34+03:00
Происшествия

На Любинском проспекте столкнулись три авто, в машине зажало женщину

Пострадавшую пришлось вызволять спасателям
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП случилось сегодня, 31 июля в самом центре Омска. На пересечении Любинского проспекта и улицы Партизанской столкнулись сразу три машины. В результате столкновения одна женщина, находившаяся в авто, оказалась зажата в салоне.

– В 12.57 поступило сообщение о столкновении трех автомобилей, в которых находились 4 человека. В 13.04 на место прибыл пожарный автомобиль и пятеро сотрудников, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Подразделение МЧС при помощи аварийно-спасательного оборудования деблокировало женщину.

По словам очевидцев, водитель «Субару» – одной из машин, попавших в аварию, – несся со значительным превышением скорости.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Субару Импреза», мужчина 1987 года рождения, двигаясь по улицы Ленина со стороны улицы Лермонтова, в районе пересечения улиц Ленина и Партизанской допустил столкновение с автомобилями «Тойота Камри» и «Лада Ларгус», – пояснили в пресс-службе областного УМВД.

ОБНОВЛЕНО:

52-летнюю пострадавшую – водителя «Лады Ларгус» – в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Омские зэки соревновались в рисовании мелом на песке
В омской полиции опровергли информацию о новом начальнике
Маршрут №445 в Омске снова изменили после жалоб жителей
В Омске после аварии у грузовика смяло кабину
Омич зарезал мать скальпелем за то, что она не дала ему денег
Омичка, которую вытащили из покореженной в ДТП машины, находится в тяжелом состоянии
В Омске со спецназом задержали наркоторговца из Новосибирска
В Омск не пустили 19 тонн казахстанского леща
Омич на мопеде разбился насмерть, врезавшись в грузовик
В МЧС предупредили омичей о сильном ветре и грозе
Омича, обворовавшего женщину в аптеке, поймали обманом
Главным омским полицейским вместо оскандалившегося Меркушова стал его зам
На омича, пришедшего устраиваться на работу с поддельным дипломом, завели уголовное дело
Как выжить в экстремальных условиях: тест «Дом.ru» и «Приключения HD»
Омича в сквере жестоко избили палкой и обокрали
В Омске август начнется с 34-градусной жары
«Работники, не стесняясь, заглядывают в окна»: омичи пожаловались на ремонт фасадов