На Любинском проспекте столкнулись три авто, в машине зажало женщину

Серьезное ДТП случилось сегодня, 31 июля в самом центре Омска. На пересечении Любинского проспекта и улицы Партизанской столкнулись сразу три машины. В результате столкновения одна женщина, находившаяся в авто, оказалась зажата в салоне.

– В 12.57 поступило сообщение о столкновении трех автомобилей, в которых находились 4 человека. В 13.04 на место прибыл пожарный автомобиль и пятеро сотрудников, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Подразделение МЧС при помощи аварийно-спасательного оборудования деблокировало женщину.

По словам очевидцев, водитель «Субару» – одной из машин, попавших в аварию, – несся со значительным превышением скорости.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Субару Импреза», мужчина 1987 года рождения, двигаясь по улицы Ленина со стороны улицы Лермонтова, в районе пересечения улиц Ленина и Партизанской допустил столкновение с автомобилями «Тойота Камри» и «Лада Ларгус», – пояснили в пресс-службе областного УМВД.

ОБНОВЛЕНО:

52-летнюю пострадавшую – водителя «Лады Ларгус» – в тяжелом состоянии доставили в больницу.