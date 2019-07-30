Губернатор Александр БУРКОВ: Приезд человека с Урала не нравится кланам, кормившимся на бюджетных деньгах

Губернатор Александр Бурков дал большое интервью трем омским телеканалам. «Комсомолка» приводит самые интересные фрагменты беседы.

О ЗАСИЛЬИ УРАЛЬЦЕВ В КОМАНДЕ

- Кому-то не нравится, что приехал человек с Урала, что президент принял такое решение. Это не нравится определенным олигархическо-клановым структурам, которые все эти годы управляли городом или областью. В результате мы с вами видели долгострои: метро, гидроузел, поликлинику на Левом берегу тысячник. 10 лет строят, 10 лет. Смета выросла в несколько раз. Но кто-то же осваивал эти деньги, кто-то зарабатывал на этом… «Галерка», которую мы закончили, — новая команда. Так же как поликлинику. Так же было и на «Саламандре», которую десятилетиями строят. Мы в этом году ее заканчиваем. Накормились уже все, кому не лень, все кланы. Построили мы в этом году. Кто-то раньше увеличивал смету, сроки увеличивал ввода, зарабатывал на здоровье детей. Было не стыдно. Именно поэтому президент принял решение убрать эти все кланы в сторону и назначить человека извне. Совершенно нового, который в этом регионе не бывал и не знал никого.

ПРО ВЫНОС КИОСКОВ В ГОРОДЕ

- Олигархическим кланам, кормившимся на бюджетных деньгах, не нравится, как работает руководство города. Под российско-казахстанский Форум мэр Оксана Николаевна Фадина занялась выносом незаконно-установленных киосков. Порядка 1000 их. Вдумайтесь, 600 киосков без договоров аренды, без заявок, стояли десятилетиями подключенные к электроэнергии. Кому-то же они платили деньги в карман? И когда начинают убирать руководителей округов, это тоже кому-то не нравится. Начинается противостояние, но такого нет ни в одном регионе.

ПРО ВЫБРОСЫ

- Система надзора и привлечения к ответственности очень сложна. Есть федеральные надзорные и правоохранительные органы, разные уровни, которые требуют координации. Я взял эту функцию на себя. Многие предприятия не пошли на соглашения с омским Минприроды, которое просило дать возможность делать замеры воздуха на их территории. И именно в ночное время происходят выбросы. Нам важно этих отравителей привлечь к ответственности. Мы поймали на них «ХимПром». Его деятельность вообще была приостановлена судом ранее, но они зарегистрировали новое ООО и снова вышли на эти же производственные мощности. Я вижу, что ряд федеральных органов не реагируют – кто-то с кем-то вместе учился, кто-то работал. Мы передаем все материалы проверки, а реакции от них нет. Будем ломать эту систему.

ЧТО ПОКАЖУТ К ПРИЕЗДУ ПУТИНА?

- Постараемся показать новостройки, которые введем осенью. Это «Саламандра» - музей «Эрмитаж-Сибирь». К этому времени мы его закончим. Согласована тема первой выставки, плюс будет два выставочных зала с нашей региональной тематикой. Хотим продемонстрировать и хоккейную академию. Сделаем отдельную культурную программу для гостей. Лицо Омской области, я считаю, российский государственный хор. Выступит наш симфонический оркестр. Жалко, что президент будет работать в Омске лишь один день.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ «АВАНГАРДА»

- Другого пути у нас нет. Президент выделил 5 миллиардов на строительство новой арены. Вместимость стадиона увеличится до 12 тысяч. В 2023 году мы должны принять Молодежный чемпионат Мира. Мы должны вернуть команду в Омске. Я это проговаривал с «Газпромом». Алексей Миллер четко сказал, что наша команда «Авангард» вернется в Омск. У нас будет самая современная арена в мире.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Это тяжело – сын видит только ночью»

- Сложно совмещать карьеру и семью, потому что работа занимает все время. Никто не спрашивает, день у тебя или ночь – ты должен оперативно выезжать, реагировать и принимать решение, в том числе, в ночное время, - посетовал губернатор. - Тяжело в том плане, что маленький ребенок, я его вижу только в ночное время. Супруга, ладно, ко мне привыкла за эти годы – режим всегда был тяжелый. А вот ребенку это, конечно, тяжело.

По словам Александра Буркова, он мечтает с семьей съездить в отпуск на море.

- Отпуск бывает, если руководство отпустит. В этом году 6 дней провел в Армении и хочу 10 дней еще провести на море. Если согласую с руководством, то, возможно, с семьей удастся выехать. А так были отпускные дни у нас здесь, в Омске, выезжал в районы и даже пару раз порыбачил. Ездил уже и на пять озер в Муромцевский район.