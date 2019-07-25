Шлеменко навестит девочку, на которую в парке упал щит с рекламой фестиваля бойца

После жары и смога в Омск пришли гроза и сильный ветер. Несмотря на то, что разгул непогоды длился чуть более 20 минут, последствия оказались серьезными. По традиции, с потоками воды не справилась ливневка, и дороги города превратились в реки.

ЧП случилось и на Зеленом острове. Сильным порывом ветра там оторвало и обрушило массивную часть рекламной конструкции. Она была прикреплена к сцене и придавила 10-летнюю девочку.

Как нам пояснили в пресс-службе регионального МЧС, на место выезжали сотрудники аварийно-спасательной службы Омской области. Но, когда они прибыли на место, пострадавшую уже помог вытащить из-под завалов прохожий. После этого школьницу передали медикам и на скорой увезли в больницу.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), – рассказали в пресс-службе областного СУСК. – По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

Как выяснилось, конструкция в виде арки осталась после проводившегося на Зеленом острове Фестиваля здорового образа жизни, который курирует известный омский спортсмен Александр Шлеменко.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области

Сам Шлеменко узнал о случившемся от «Комсомолки», и его представители оперативно разобрались в инциденте.

– На место выехал директор моей спортшколы Иван Колесник, – рассказал Александр Шлеменко. – Действительно такой инцидент произошел. Мы на Зеленом острове к нашему фестивалю полностью отремонтировали сцену, установили эти конструкции. Руководство парка попросило нас оставить их до Дня города. 21 июля мы передали их. Но предвидеть разгул стихии невозможно. Сильным порывом ветра на Зеленом острове повалило эти сооружения и еще несколько деревьев. К сожалению, упавшая конструкция задела стоявшую рядом девочку. Мы уже связались с ее семьей. По нашей информации, у нее сломана нога, сотрясение мозга не подтвердилось. Обязательно навестим пострадавшую. Если потребуется помощь – поможем. Одним словом держим ситуацию на контроле.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«У пострадавшей состояние средней тяжести»

Официальный представитель министерства здравоохранения Омской области Анна НИКИТЕНКО:

– Девочка госпитализирована в ДГКБ № 3 с ушибами, переломами и сотрясением головного мозга. Находится в отделении нейрохирургии. Состояние пациентки врачи оценивают как средней степени тяжести.