2019-07-24T09:18:10+03:00
Общество

Предприятие, травившее омичей выбросами, пришлось брать штурмом СОБРу

Как выяснилось, даже после закрытия за многочисленные нарушения завод продолжал работать подпольно [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («12 канал»)Фото: скриншот с видео («12 канал»)
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В минувшие выходные омичи – особенно жители городка Нефтяников и Левого берега – жаловались на едкий химический запах в воздухе. Как выяснилось, люди боялись выходить на улицу не напрасно. Проверка выявила в атмосфере превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Под подозрение попал завод «ХимПром», с которым уже были проблемы в прошлом году.

Тогда организация, принадлежащая тому же владельцу работала под другим названием. Добровольно проверяющих на предприятие не пускали, поэтому пришлось добиваться этого через силовые структуры. Такая скрытность вполне объяснима. Когда специалисты все-таки попали на предприятие, обнаружили там многочисленные нарушения. Его закрыли, но дельцов это не остановило – сменив вывеску, они продолжили портить воздух в городе.

Чтобы остановить это подпольное производство, в дело пришлось вмешаться правоохранителям. Накануне наглухо закрытые ворота предприятия пришлось штурмовать бойцам СОБРа.

– Чем занимался здесь? – интересуется у задержанного человек в маске.

– Вы мне?

– Да.

– Я тут работал раньше.

– Кем работал?

– А встать нельзя?

– Кем работал, говорю?

– На производстве.

– Кем?

– Начальник производства.

На запись попал и полные осмотр территории цеха. Судя по всему, производство здесь остановили совсем недавно. Видны какие-то пробирки с химикатами, на полу стоят бочки - как оказалось, с канифолью.

– Для чего вы здесь сейчас находились? – продолжает расспрашивать сотрудник СОБРа.

– Взять документы.

– Кто вам позвонил?

– Шеф.

– Что пояснил?

– Забери коробки.

– Документацию всю?

– Коробки.

– Где находятся все документы, да? И что сказал сделать?

– Просто: забери и увези.

С предприятия изъяли документы и сейф, цех описали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СОБР штурмует омское предприятие «ХимПром».Видео: «12 канал»

ИСТОЧНИК KP.RU

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