Артемы и Софьи обошли Ермаков и Любав: в ЗАГСе назвали популярные имена у маленьких омичей

За первое полугодие 2019 года в Омской области родились 4782 мальчика и чуть меньше - 4629 девочек. Среди новорожденных девочек самым популярным именем стало Софья, а среди мальчиков – Артем. В управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления региона отметили, что такие имена получил каждый 18-й малыш того и другого пола. Софьи и Артемы лидируют среди имен для новорожденных в Омской области с 2011 года.

Чуть менее популярными именами среди девочек стали – Анна, Полина, Виктория и Дарья. Среди мальчиков – Александр, Максим, Иван и Михаил. На шестом месте по популярности — Роман. В двадцатку наиболее распространенных имен также вошли Арина, Валерия, Василиса, Ксения, Тимофей, Ярослав, Марк.

Однако есть и имена, которыми все реже называют новорожденных – они появились в области пока в единичном экземпляре. Среди них оказались: Любава, Прасковья, Соломея, Серафима, Степанида, Азалия, Мирослава, Рианна, Сильва, Ясна и Фаина. Среди мальчиков самыми редкими именами стали Авдей, Дементий, Ермак и Спартак.

В Омской области все больше родителей решают давать своим детям двойные имена. По всей видимости, это связано с традициями в семье. Так, самыми редкими именами стали: Айя София, Биби-Омина, Еркежан-Кульпаш, Ева Эрмина, Мария-Елена, Минь Ань, Аарон-Николай, Абдул-Карим, Асан Али, Димаш Вэйвэй, Мухаммед Али, Чи Хиеу.