2019-07-16T12:53:23+03:00
Общество

В Омском «Авангарде» показали, как будут выглядеть игроки команды в старости

Фотографии сделали на волне популярности приложения, которое изменяет внешность
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омском «Авангарде» показали, как будут выглядеть игроки команды в старостиВ Омском «Авангарде» показали, как будут выглядеть игроки команды в старостиФото: vk.com
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К всеобщей волне публикаций фото в старости присоединились и хоккеисты «Авангарда». В социальных сетях сейчас все более популярным становятся фотографии, обработанные через приложение FaceApp. Разработчики этого приложения создали специальный алгоритм, который показывает, как будет выглядеть молодой человек через 20-30 лет. Снимками люди по всему миро делятся в Facebook, Вконтакте или Instagram. Фото можно найти по хештегу #FaceAppChallenge.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Не отстают от общего хайпа и хоккеисты «Авангарда». Некоторых из них приложение сильно состарило, прибавив хоккеистам по 20-30 лет, а некоторые и вовсе сильно помолодели. Фото выложили в официальном паблике «Авангарда» во «Вконтакте».

Фото: vk.com

Фото: vk.com

- Лет через 20-30 это будет команда крутых дедов, которую тренируют весьма молодые специалисты! - написали в паблике «Авангарда».

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Болельщикам такая идея понравилась, и они активно стали делиться своими фотографиями в комментариях. Больше всего омичей впечатлил Боб Хартли, которого заметно омолодили. Болельщики отметили, что так на тренера повлиял «целебный балашинский воздух». А вот вратарь Бобков превратился в дедушку с солидной бородой.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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