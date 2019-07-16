В Омском «Авангарде» показали, как будут выглядеть игроки команды в старости

К всеобщей волне публикаций фото в старости присоединились и хоккеисты «Авангарда». В социальных сетях сейчас все более популярным становятся фотографии, обработанные через приложение FaceApp. Разработчики этого приложения создали специальный алгоритм, который показывает, как будет выглядеть молодой человек через 20-30 лет. Снимками люди по всему миро делятся в Facebook, Вконтакте или Instagram. Фото можно найти по хештегу #FaceAppChallenge.

Фото: vk.com

Не отстают от общего хайпа и хоккеисты «Авангарда». Некоторых из них приложение сильно состарило, прибавив хоккеистам по 20-30 лет, а некоторые и вовсе сильно помолодели. Фото выложили в официальном паблике «Авангарда» во «Вконтакте».

Фото: vk.com

- Лет через 20-30 это будет команда крутых дедов, которую тренируют весьма молодые специалисты! - написали в паблике «Авангарда».

Фото: vk.com

Болельщикам такая идея понравилась, и они активно стали делиться своими фотографиями в комментариях. Больше всего омичей впечатлил Боб Хартли, которого заметно омолодили. Болельщики отметили, что так на тренера повлиял «целебный балашинский воздух». А вот вратарь Бобков превратился в дедушку с солидной бородой.

Фото: vk.com