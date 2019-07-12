2019-07-12T13:59:52+03:00
Общество

В Омске на 11 перекрестках установили камеры

Они будут фиксировать скорость и заезд за стоп-линию [список]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске на 11 перекрестках установили камерыВ Омске на 11 перекрестках установили камерыФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Омске сразу на 11 перекрестках появятся камеры интеллектуальной системы контроля дорожного движения VOCORD Traffic T. Они фиксируют абсолютно все нарушения автомобилистов на перекрестках – это и превышение скорости, и заезд за стоп-линию, и проезд на красный сигнал светофора.

Новые высокотехнологичные камеры установили на наиболее оживленных и загруженных перекрестках города:

- 7-я Северная – Герцена;

- М. ЖуковаКрасных Зорь;

- Иртышская Набережная – Ф. Крылова;

- Красный путь – 7-я Северная;

- Красный Путь – Березовая;

- Красный Путь – Фрунзе;

- К. МарксаЦиолковского;

- Омская – Куйбышева;

- Химиков – 22 Апреля;

- Химиков – Энтузиастов;

- Масленникова – Б. Хмельницкого;

- Маяковского – Б. Хмельницкого.

Ее несколько камер установят на улицах, для того, чтобы следить за превышением скорости:

- Гагарина, 3;

- Новокирпичная (виадуки);

- Масленникова, 60;

- Л. Чайкиной, 8;

- Иртышская Набережная, 46.

С помощью новых камер видеонаблюдения власти региона рассчитывают снизить количество ДТП и повысить качество и безопасность дорожного движения. Напомним, только за начало года омичи благодаря камерам фото и видеофиксации заплатили в бюджет региона 59 миллионов рублей, а аварийность на участках с камерами существенно снизилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Берегите уши: Главные правила, как сохранить слух в старшем возрасте
Об основных изменениях, которые происходят в организме после 50 лет, и о том, как избежать опасных осложнений, «КП» рассказал руководитель Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна ГОЛИКОВА: Мы можем сохранить за 6 лет не менее 150 тысяч человеческих жизней
На III Форуме социальных инноваций регионов ведущие эксперты рассказали, какие проекты помогут сохранить здоровье и улучшить качество жизни россиян старшего возраста
Новости 24
Не хотите пропустить звонок своего клиента? Сервис iVoice уже в Омске!
В Омске второй день ищут пропавшего 15-летнего школьника
Коммунальщики сливали отходы прямо в поля
В Омске построят велодорожку за 19 миллионов рублей
В Омске больше не будет остановки «Сибзавод»
Омский филиал Россети Сибирь предупреждает: пользоваться гаджетами вблизи энергообъектов смертельно опасно!
В Омске 4 автобуса изменят маршрут на выходные
В Омске муж с женой заказали 6,5 килограммов наркотиков по почте
В Омской области работникам агрокомпании задолжали по зарплате 650 тысяч
Бывший игрок омского «Авангарда» ищет работу через свой Инстаграм
Из-за долгов в 6,8 миллиардов тысячи омичей не пускают за границу
Почему родители виноваты, если у ребенка плохие зубы
В пожаре в Омской области погибла девочка-инвалид
Турагент из Омска собрала с туристов 4 миллиона и «кинула» всех с путевками
В КХЛ объяснили, почему омский «Авангард» не будет играть в Западной конференции
Стало известно, кого в Омске оштрафовали первым по новому закону о тишине
Омичи временно не смогут оплатить проезд банковской картой
Омский следком ищет водителей с видео, проезжавших по трассе «Омск-Щербакуль» накануне
Пьяный омич обматерил полицейских и хотел выбить им окно
Регоператор пересчитает плату за мусор жителям многоквартирных домов за весь апрель
В Омске за ночь сгорели 8 квартир в одном доме
В Омске накрыли подпольное казино
Омский регоператор объяснил порядок обращения с медицинскими отходами
В Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парня
В Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назад