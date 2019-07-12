В Омске на 11 перекрестках установили камеры

В Омске сразу на 11 перекрестках появятся камеры интеллектуальной системы контроля дорожного движения VOCORD Traffic T. Они фиксируют абсолютно все нарушения автомобилистов на перекрестках – это и превышение скорости, и заезд за стоп-линию, и проезд на красный сигнал светофора.

Новые высокотехнологичные камеры установили на наиболее оживленных и загруженных перекрестках города:

- 7-я Северная – Герцена;

- М. Жукова – Красных Зорь;

- Иртышская Набережная – Ф. Крылова;

- Красный путь – 7-я Северная;

- Красный Путь – Березовая;

- Красный Путь – Фрунзе;

- К. Маркса – Циолковского;

- Омская – Куйбышева;

- Химиков – 22 Апреля;

- Химиков – Энтузиастов;

- Масленникова – Б. Хмельницкого;

- Маяковского – Б. Хмельницкого.

Ее несколько камер установят на улицах, для того, чтобы следить за превышением скорости:

- Гагарина, 3;

- Новокирпичная (виадуки);

- Масленникова, 60;

- Л. Чайкиной, 8;

- Иртышская Набережная, 46.

С помощью новых камер видеонаблюдения власти региона рассчитывают снизить количество ДТП и повысить качество и безопасность дорожного движения. Напомним, только за начало года омичи благодаря камерам фото и видеофиксации заплатили в бюджет региона 59 миллионов рублей, а аварийность на участках с камерами существенно снизилась.