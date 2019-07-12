В Омске на 11 перекрестках установили камеры
В Омске сразу на 11 перекрестках появятся камеры интеллектуальной системы контроля дорожного движения VOCORD Traffic T. Они фиксируют абсолютно все нарушения автомобилистов на перекрестках – это и превышение скорости, и заезд за стоп-линию, и проезд на красный сигнал светофора.
Новые высокотехнологичные камеры установили на наиболее оживленных и загруженных перекрестках города:
- 7-я Северная – Герцена;
- М. Жукова – Красных Зорь;
- Иртышская Набережная – Ф. Крылова;
- Красный путь – 7-я Северная;
- Красный Путь – Березовая;
- Красный Путь – Фрунзе;
- К. Маркса – Циолковского;
- Омская – Куйбышева;
- Химиков – 22 Апреля;
- Химиков – Энтузиастов;
- Масленникова – Б. Хмельницкого;
- Маяковского – Б. Хмельницкого.
Ее несколько камер установят на улицах, для того, чтобы следить за превышением скорости:
- Гагарина, 3;
- Новокирпичная (виадуки);
- Масленникова, 60;
- Л. Чайкиной, 8;
- Иртышская Набережная, 46.
С помощью новых камер видеонаблюдения власти региона рассчитывают снизить количество ДТП и повысить качество и безопасность дорожного движения. Напомним, только за начало года омичи благодаря камерам фото и видеофиксации заплатили в бюджет региона 59 миллионов рублей, а аварийность на участках с камерами существенно снизилась.
ИСТОЧНИК KP.RU