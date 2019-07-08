«Педагоги получили выговор и лишены премии»: В школе, где учитель показала детям фильм ужасов, рассказали о скандале

Скандал разразился в одной из частной школ Омска. В учреждении, руководство которой гордо называет себя многопрофильной академией непрерывного образования - сокращенно "МАНО" - на период каникул есть учебные классы. Туда родители приводят своих детей, чтобы занять на лето. В школе ребятишек кормят, преподают английский делают внеклассные выезды за город и в музеи. Естественно, не бесплатно. Обучение здесь не из дешевых - неделя уроков обойдется почти в 4 тысячи рублей.

Однако на днях родители двух детей заметили изменения в их поведении после посещения этой частной школы. Некоторые ребятишки не могли заснуть ночью и боялись зайти в комнату без света. После разговора с мамами и папами выяснилось: на одном из уроков ученикам от 6 до 14 лет показали фильм ужасов "Кукла" с возрастным цензом "16+". Детям помладше было страшно смотреть кино. По словам возмущенных родителей, малыши просили выключить его. Но ребятишки постарше уговорили учителя продолжить просмотр. Мамы и папы двух детей помладше потребовали объяснений от педагогов. После этого отец одного из воспитанников Александр Ершов обратился в прокуратуру.

"Комсомолка" дозвонилась в частную школу "МАНО". Мы попросили прокомментировать возникший скандал.

- Никакого скандала у нас нет. Все дети продолжают посещать занятия. Недоволен только Ершов - они ходили в нашу школу всего лишь 3 дня и расторгли договор. Утром после случившегося он встречал других родителей у нашего здания и пытался их организовать против нас, - рассказала нам декан факультета дополнительного образования школы "МАНО" Елена Батыршина. - Ему удалось переубедить и перетянуть на свою сторону маму еще одного ребенка, у которой изначально была другая позиция.

- Но фильм-то показали. Зачем детям 6-7 лет демонстрировать ужасы?

- Показывали, но это все-таки триллер, а не ужасы. Да, они смотрели. Да некоторые не хотели, потому что им стало страшно. Педагог предложила детям пойти почитать в этот час. Это уже родители вывернули ситуацию, будто учитель заставляла всех смотреть и грозилась посадить их за книжки. Наверное, это в той семье чтение - это наказание. Педагог даже выключила кино и включила "Простоквашино". Но потом снова пошло недовольство старших детей, которые просили досмотреть фильм. Ошибка учителя, что она пошла на поводу у них. Но недовольных было всего несколько человек. Были и малыши, которые хотели досмотреть кино.

- Вы же должны понимать, что психика у каждого ребенка разная.

- Конечно. Мы признаем, что не стоило этого делать. Не понимаю, как вообще этот фильм оказался на компьютере и почему выбрали именно его. У нас есть картотека кино, которое можно показывать детям. Это наша ошибка. Педагоги уже наказаны: получили выговор и лишены премии. Но у нас такое впервые! И я уверена: больше это не повторится.

- А как оказалось, что в одном классе оказались ребятишки от 6 до 14 лет?

- Мы собирались вести всех детей в музей имени Врубеля. Нам все спутал зарядивший дождь. Пришлось экстренно менять планы и программу. А так у нас всегда ученики разделены по возрастным группам, поэтому каждый день у нас и работают 4 педагога.

- Родители уже обратились в прокуратуру...

- Они изначально вели себя не очень красиво. Ругались при своих же детях, мы не могли их успокоить. Потом начали снимать на телефон видео. Между прочим, на частной территории, что вообще запрещено законом. Потом опубликовали это видео. Учитель и сама планирует обратиться в прокуратуру по этому поводу.