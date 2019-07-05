2019-07-05T12:34:51+03:00
Общество

В голосовании за объекты благоустройства в 2020 году победил «Зеленый остров»

Ремонт там пройдет в первую очередь
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В голосовании за объекты благоустройства в 2020 году победил «Зеленый остров»В голосовании за объекты благоустройства в 2020 году победил «Зеленый остров»Фото: vk.com
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Омичи с 17 по 28 июня могли проголосовать за объекты благоустройства на 2020 год. От каждого городского округа на голосование было выставлено по три объекта. Омичи могли голосовать за объекты не только в городских администрациях, но и в социальной сети «Вконтакте». Всего в голосовании приняли участие больше 14 тысяч жителе Омска.

По итогам голосования абсолютным лидером стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров», за него проголосовали 2782 человека. Вторую позицию заняла территория у Дома дружбы на улице Краснопресненской в Октябрьском округе Омска – за нее проголосовали 1 962 омича. На третьем месте оказалась Городская поляна в микрорайоне №1 в Кировском округе – 1713 голосов.

Так выглядит распределение голосов Фото: пресс-служба администрации города Омска

Так выглядит распределение голосовФото: пресс-служба администрации города Омска

Теперь задача общественников и архитекторов – разработать дизайн-проекты благоустройства территорий. Для этого в каждом округе будут работать специальные комиссии – любой желающий сможет внести свои предложения через администрацию округа.

Сколько именно территорий будет благоустроено пока неизвестно. Деньги на благоустройство будут выделять «федералы» и от объемов финансирования зависит, какие территории преобразятся в первую очередь. Предварительно известно, что на объекты планируют выделить около 600 миллионов рублей.

Исходя из этого, возможно, что благоустроят только тройку лидеров, но может быть и так, что работы проведут на всех 15 объектах. Однако, по словам первого вице-мэра Евгения Фомина, особое внимание будут уделять зонам, за которые проголосовало большинство омичей.

Отметим, что вне очереди будут ремонтировать зоны, благоустройство на которых уже началось ранее – многие парки и скверы ремонтируют в две очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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