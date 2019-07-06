В омском парке 10 часов шли спектакли и мастер-классы для актеров-любителей

В парке «На Королева» состоялось масштабное мероприятие под названием «Театральный weekend». Фестиваль, организованный омскими служителями Мельпомены, продолжался в течение 10 часов. Несмотря на 30-градусную жару и штормовое предупреждение, перешедшее в конце дня в ливень, на праздник под открытым небом пришли тысячи омичей.

Маленькие зрители охотно смотрели на спектакли партнеров мероприятия — ТЮЗа, кукольного театра и молодежного театра «Третий круг».

Театр «Третий круг» провел для школьников несколько мастер-классов, а все, кому понравилось быть актером, смогли пройти кастинг в детскую студию.

Артисты кукольного театра «Арлекин» на малой сцене продемонстрировали малышам своих игрушечных помощников — горстевых и перчаточных кукол, марионеток.

На Малой сцене выступали юные балерины музыкального театра.

В это время неподалеку Заслуженная артистка России Наталья Торопова проводила кастинг для девочек, которые хотят заниматься в детской хореографической студии театра:

В течение дня в парке «На Королева» состоялись 5 спектаклей и 6 концертов. Специальным гостем опен-эйра стали супруги Антон и Виктория Макарские. Артисты вышли на главную сцену парка и в течение часа пели дуэтом. Для омичей прозвучали романсы, цыганская песня и знаменитая композиция из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».

Виктория Макарская призналась омичам, что сорвала голос. Несмотря на это, во время саундчека спела акапелла. И позволила себе шутку:

— Спасибо мужчинам, что пришли с женами посмотреть «на Макарского и его бабу».

Зрители встретили супругов на ура, а на поляне перед открытой сценой собрались сотни поклонников их творчества.