2019-07-04T10:57:23+03:00
Общество

«Мы с тобой еще поживем»: омский рыбак героически спас 10-летнего мальчика

Ребенок чуть не утонул на набережной в центре города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Николай КожевинНиколай КожевинФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Все произошло еще в конце июня, в жаркий летний день омич Николай Кожевин рыбачил на набережной в центре города, в районе Бульвара Победы. Неподалеку на нижней площадке, совсем близко к воде, баловались два мальчика 10-11 лет. Внезапно Николай услышал крик женщины – она увидела, что одного из мальчишек захлестнуло волной от проходящего катера. Ребенок оказался в ловушке течения, и его мгновенно отнесло от берега.

Не раздумывая, Николай, на глазах которого все происходило, бросился в воду прямо в одежде.

- Когда я подплыл к нему, мальчик ухватился за меня и немного подтопил. Тогда я оттолкнул его от себя, придерживая за руку. Иначе могли утонуть вдвоем. Дальше я плыл на спине, а ребенок держался за мою рубашку. Успокаивал его, говорил: «Дружок, все нормально, сейчас доплывем с тобой потихоньку. Успокойся». Но в какой-то момент мне самому стало страшно, - рассказывает Николай.

Оказалось, бороться с сильным течением было не так просто – мужчину с мальчиком затягивало под парапет, и самостоятельно выбраться было уже очень сложно. Рыбак рассказывает, несмотря на то, что он хорошо плавает, он потерял много сил.

- По берегу бегала женщина и пыталась нам помочь. Я ей крикнул, чтобы с лестницы она протянула нам мою удочку. Она так и сделала. Я зацепился за нее и немного отдышался. Затянуть нас на берег у нее не получалось – сил было недостаточно, она сама буквально висела на парапете. К ней на помощь подоспел мужчина и два молодых парня. Они-то нас и вытащили, - делится омич.

Только оказавшись на берегу, мужчина понял, что на самом деле произошло. К нему подбежал мальчишка и поблагодарил своего спасателя.

- Ладно, еще поживем мы с тобой, - сказал ему Николай и потрепал мальчишку по голове.

Все это время на берегу находился 11-летний сын Николая - Артем. От страха и шока от происходящего он не мог вымолвить ни слова, и только потом признался, что сильно переживал за папу, которого теперь считает настоящим героем.

- Когда пришли домой, супруга очень удивилась моему внешнему виду. Спустя некоторое время, когда шок прошел, я осознал, какую помощь мне оказала та женщина. А я ведь в состоянии стресса ей даже ничего не сказал. Хотел бы ее поблагодарить и поклониться ей в пояс, - поделился омич, героически спасший ребенка.

Николай Кожевин, как настоящий герой, не стал никому, кроме своих близких, рассказывать о своем поступке. Однако это за него сделали очевидцы – женщины, наблюдавшие за спасением с берега, написали в МЧС о поступке омича.

- В Главном управлении МЧС России по Омской области рассматривается вопрос о награждении омича Николая Кожевина, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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