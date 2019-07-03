«Мечтаю туда вернуться еще раз»: Омич, письмо которого нашли в крымском лесу через 35 лет, рассказал, как сложилась его судьба

Настоящее письмо из прошлого нашли в одном из лесов Крыма. Оно лежало в дупле дерева, когда местные случайно на него наткнулись. Как оказалось, послание было от тогда еще 23-летнего омича. В 1984 году он приехал отдыхать на полуостров и вот, что написал сибиряк на бумажке, которая прекрасно сохранилась:

"12 июля 1984 года

На эту вершину впервые поднялся Демин Сергей Владимирович, родившийся 16 апреля 1961 года, проживающий в Омске по адресу [...] и с отличием окончивший физический факультет Омского государственного университета.

Возможно, это моя первая и последняя поездка в Крым. Этой зимой мне предстоит операция на сердце. Если останусь жив, обязательно вернусь сюда и сделаю соответствующую запись.

В капсулу вложена фотография Воловиковой Натальи, студентки омского педагогического института, которую я очень люблю (и которая еще, увы, не знает об этом).

"Комсомольская правда в Омске" разыскала автора этого письма, оставленного 35 лет назад в крымском лесу. Сергей Демин по-прежнему живет в Омске и даже по указанному в 1984 году адресу - в старенькой хрущевке в городке Нефтяников. Было бы очень красиво во всей этой истории, если бы он женился на той самой Наталье. Но о своем увлечении молодости сейчас сибиряк вспоминает неохотно.

- Сейчас я не знаю, как сложилась судьба девушки. Я даже плохо помню ее фамилию - все-таки столько лет прошло.

Зато часами готов говорить о нынешней жене - Ларисе. У них, кстат, тоже очень красивая история любви.

Молодого физика Демина послали в командировку в Томск. Поездом он возвращался домой и в купе познакомился с медсестрой из Тюмени Ларисой.

Письмо 35-летней давности прекрасно сохранилось.Фото: ВКонтакте

- В Омске я почувствовал, что не могу без нее. В выходные купил билет до Тюмени и поехал ее искать по городу. Знал только, что зовут Лариса и работает она в детской травматологии, - делится Сергей Владимирович.

Говорит, все эти звенья одной цепи - судьба. Ларису он нашел в первой же больнице, куда заехал. Больше они не расставались.

- Ошарашило вас известие о найденном письме?

- Конечно. Сейчас только о нем и говорим. Тоже судьба. Неожиданно все это.

- Что была за поездка в Крым?

- У меня врожденное заболевание сердца. Доктора настоятельно посоветовали съездить. Крымский воздух, горы, море. Я купался, ходил в походы, гулял по лесам, рыбачил. Жил дикарем в палатке в лесу. Тогда и решил оставить послание. Кто ж думал, что оно всплывет сейчас, спустя 35 лет.

- Почему же так и не вернулись в Крым? - удивляемся.

- Знаете... Жизнь закрутила. Сперва на работу устроился, потом свадьба и пошло-поехало. Сейчас это дорогое удовольствие - билеты на самолет не из дешевых. Но все равно - я мечтаю все-таки оказаться там - в месте моей молодости, - признается Демин.

Оказалось, это не единственное послание из прошлого для Сергея. В годы молодости он также вел дневники. И в один из дней спрятал из в старом заброшенном здании на выезде из Омска. И через много лет рассказал об этом семье - жене и сыновьям. После этого все вместе поехали в это здание и нашли старые дневники Сергея Демина.