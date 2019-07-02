2019-07-02T11:30:43+03:00
Общество

Омские чиновники вернули себе «золотые парашюты»

Они отстояли их в суде после того, как бонусы и доплаты к пенсиям отменили
Станислав МУХИН
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Омские чиновники вернули себе «золотые парашюты»Омские чиновники вернули себе «золотые парашюты»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Не желают сдаваться чиновники-пенсионеры. После отмены «золотых парашютов» за выслугу лет на муниципальной службе они пошли в суд. Доплачивать им перестали с 2017 года. Но бывшие сотрудники администрации оспорили это решение.

- В решении горсовета установлено, что если муниципальный служащий вышел на пенсию и получает более 200 % от прожиточного минимума пенсионера (8480*2 = 16 960 рублей), то это лицо не имеет права на доплату за выслугу лет, – объяснил начальник правового управления горсовета Дениса Голушков. – Омский областной суд сказал, что такое решение неправомерно, так как любой служащий, вышедший на пенсию, должен получать доплату за выслугу лет. Он имеет право это делать. Устанавливать ограничения нельзя.

В горсовете судебных перспектив не видят – поэтому оспаривать отмену ранее принятого решения о приостановлении выплаты бонусов не будут. Как пояснил «Комсомолке» Голушков, речь идет о нескольких десятков бывших чиновников. Почти все они ранее получали к пенсии ежемесячную надбавку в размере 5 тысяч рублей.

- Вопрос не очень финансово затратный. Скорее всего, нам даже не придется проводить изменения в бюджет из-за этого. Бывшие муниципальные служащие должны были иметь стаж не менее 15,6 лет. Только тогда они могли претендовать на доплату к пенсии в размере 45-75% от своей зарплаты. Но предельная планка доплаты была ограничена. Доплата не должна превышать 8 минимальных окладов на муниципальной службе. Сейчас он составляет порядка 4 тысяч рублей. То есть доплата к пенсии по закону не может превышать 32 тысяч рублей.

Так что в ближайшее время десятки бывших чиновников вернут свои «золотые парашюты» и будут получать надбавку к пенсии из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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