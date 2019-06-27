«БКС Брокер» и «МегаФон»: новые возможности для инвестиций

Новое инвестиционное решение разработали специалисты «БКС Брокер» совместно со всероссийским оператором «МегаФон» - запустили мобильное приложение «МегаФон Инвестиции». Теперь благодаря современным технологиям и возможностям МегаФона пользователи имеют открытый доступ к инвестициям в любой точке мира.

Приложение «МегаФон Инвестиции» подойдет как опытным трейдерам, так и начинающим инвесторам. С помощью новой платформы можно торговать ценными бумагами, а также покупать и продавать валюту на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Для этого пользователю мобильного приложения нужно открыть брокерский счет онлайн, используя для авторизации номер мобильного телефона и фото своего паспорта. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом. Все возможности мобильного приложения можно оценить с помощью Деморежима.

Основные преимущества приложения – это качественный анализ персонального инвестиционного портфеля на предмет его состава и доходности. Также для пользователей доступны онлайн котировки, профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам, новостная лента с индивидуальными настройками и онлайн чат поддержки - рассказал Павел Покусаев, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Еще один интересный инструмент, который поможет начинающим трейдерам сделать первые шаги в мире инвестиций - сервис «Инвестидеи». Это маркетплейс авторских и проверенных идей для инвестиций, разработанных независимыми профессионалами фондового рынка. Причем перед покупкой ценных бумаг можно ранжировать и идеи, и авторов по разным категориям, например, по успешности, доходности или сроку.

Кроме того, в приложении «МегаФон Инвестиции» есть еще одно преимущество, которое будет интересно начинающим инвесторам – любой пользователь может купить или продать иностранную валюту начиная с одного доллара и одного евро по биржевому курсу, который всегда ниже банковского. Это особенно актуально для тех, кто планирует поехать на отдых за границу.

Мобильное инвестиционное решение «Мегафон Инвестиции» было разработано специалистами «БКС Брокер» и «МегаФон» на базе уже знакомого десяткам тысяч пользователей приложения «Мой брокер». При этом все торговые операции с ценными бумагами проводятся через «БКС Брокер». Подтверждение сделок происходит в максимально безопасном режиме - при помощи SMS или торгового пароля. Приложение «МегаФон Инвестиции» уже доступно в AppStore и Google Play.

Напомним, «БКС Брокер» входит в Финансовую группу БКС, основанную в 1995 году. На сегодняшний день компания входит в число крупнейших игроков на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС. Кроме того, в 2018 году НРА присвоило компании БКС рейтинг надежности на уровне «ААА.iv» (максимальная надежность), а в июле текущего года компания победила в национальном конкурсе НАУФОР «Элита Фондового рынка» сразу в двух номинациях – «Компания рынка акций» и «Компания валютного рынка».

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке, обладатель награды «Самая быстрая сеть мобильной связи» в мире от компании Ookla и признанный лидер: первыми в России начали коммерческую эксплуатацию сети 3G, первым в мире – сети LTE-Advanced (4G). В 2018 году компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.