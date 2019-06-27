Омичи голосуют за благоустройство «Зеленого Острова» и сквера у ДК «Звездный»

Подходит к концу голосование за объекты в Омске, которые приведут в порядок в следующем году. Выбрать сквер, парк или территорию, нуждающиеся в благоустройстве, можно в официальной группе Администрации Омска в соцсети «Вконтакте» или в любой из пяти окружных администраций. Всего в списке 15 зеленых зон (подробнее см. «На заметку»).

- Часть территорий, включенные в голосование на 2020 год, участвовали в отборе у жителей еще в 2018 году. Тогда они немного не добрали баллов, чтобы пройти в лидеры – выбрали другие зоны. Соответственно, они перешли на голосование уже в 2020 году, – объяснил принцип отбора списка начальник управления формирования комфортной городской среды департамента горхозяйства Юрий Бибик.

Пока уверенно лидируют две общественные территории – сквер у ДК «Звездный» в городке Нефтяников и «Зеленый остров» - у них 28% и 38% соответственно. «Зеленый Остров», кстати, недавно посетила мэр Омска Оксана Фадина. Она призналась, что раньше никогда там не бывала и, кажется, была впечатлена плохим состоянием этого места отдыха (подробнее см. «Сказано»).

Голосование закончится 28 июня до 16.30. Официальные итоги в мэрии подведут до 5 июля. Но даже тогда останется непонятно, сколько именно зеленых зон благоустроят в 2020 году. Дело в том, что на федеральном уровне изменен порядок отбора таких общественных пространств. Если раньше сперва выделяли деньги регионам и местные власти объявляли голосование. То сейчас в городах сперва должны провести опрос, а уже потом под его результаты получить деньги. Только после этого и станет понятно, сколько скверов и парков приведут в порядок в Омске.

НА ЗАМЕТКУ

Кто лидирует в опросе сейчас?

√ Парк «Зеленый остров» - 38,2%

√ Сквер у ДК «Звездный» - 28,7%

√ «Городская поляна» (1-й микрорайон) - 5%

√ Дом дружбы (ул. Краснопресненская) - 4,1%

√ Сквер по ул. Торговая (от ул. Бетховена до ул. Чухновского) - 4,1%

√ Сквер Ветеранов по ул. Гуртьева - 3,6%

√ Бульвар А.К. Веретено - 2,9%

√ Сквер «Рубиновая мечта» по ул. Кирова - 2,7%

√ «Территория детства» у Цирка - 2,3%

√ Сквер «На Рабочих» по ул. 15-я Рабочая - 1,9%

√ Юбилейный сквер по ул. Труда - 1,8%

√ Сквер по ул.1-ая Красная Звезда - 1,3%

√ Сквер у Горсовета - 1,1%

√ Сквер им. Павлика Морозова - 0,8%

√ Аллея братьев Сазоновых (у ОмГТУ) - 0,8%

СКАЗАНО

«Если ничего не предпринимать – этот парк будет уничтожен»

Мэр Оксана ФАДИНА:

- Испытала восхищение от дивной красоты первозданной природы, которая сохранилась в центре! Удивительный ландшафт, зелень, зеркало акватории. Но! Я всецело поняла переживания людей. Мусор, горы веток, разрушенный фонтан. Причальная стенка из бетонных плит подмыта и разрушена. Горы бревен, которые привозят сюда некоторые предприниматели, распиливают и используют для приготовления шашлыка. По ходу тропиночной сети нет ни одной урны — не удивительно, что везде остатки активного времяпрепровождения посетителей. Если ничего не предпринимать, то халатное отношение к этому месту уничтожит его.