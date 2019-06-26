Омские выпускники побили рекорд прошлого года – 100 баллов за ЕГЭ получил 51 выпускник

В Омске и области стали известны результаты последних экзаменов, которые выпускники сдавали в основной срок. Вчерашние школьники уже давно знают свои результаты по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Остальные же предметы выпускники должны были выбрать в зависимости от своих планов на будущее и выбранного университета. Так как экзамены проводились в разное время, то баллы за ЕГЭ выпускники узнавали постепенно. Накануне выпускники, сдававшие биологию, информатику и обществознание, узнали о своих баллах за экзамен. На основе результатов теперь они могут получить сертификат, с которым можно подавать документы в учебные заведения.

Как рассказали в министерстве образования Омской области, самым популярным предметом по выбору вот уже несколько лет становится обществознание. Его в нашем регионе сдавали 4724 участника ЕГЭ. Для сравнения, информатику выбрали всего 663 выпускника, а биологию 1640 ребят.

Пока рано говорить об окончательных итогах экзаменов, однако уже точно известно, что выпускники этого года побили прошлогодний рекорд по количеству работ, получивших высший балл. ЕГЭ-2019 на 100 баллов в Омской области написали 51 выпускник. В прошлом году стобалльников было на один человек меньше – 50 человек.

- В этом году стобалльниками стал 51 выпускник, последние два результата в общую копилку принесли выпускники лицея № 64 и городской школы № 37, набравшие наивысший балл по информатике. Один участник ЕГЭ по биологии вплотную приблизился к заветной планке, набрав 98 баллов, еще шесть человек набрали 99 баллов на экзамене по обществознанию, - рассказал пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич.

Напомним, недавно стали известны результаты ЕГЭ по химии, где омские выпускники побили все рекорда – стобалльные работы по этому предмету оказались у 11 ребят. Об окончательных итогах ЕГЭ-2019 можно будет говорить после 2 июля, когда станут известны результаты выпускников, сдававших в резервные сроки.