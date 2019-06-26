«Получив 98 баллов, а не 100, мы бы расстроились»: Омские выпускники рассказали, что им помогло блестяще справиться с ЕГЭ

В Омской области уже стали известны результаты ЕГЭ по большинству предметов. По традиции, среди выпускников есть те, кто добились невероятных результатов и сдали выбранные предметы безупречно.

«МОГЛО БЫ БЫТЬ 300 БАЛЛОВ, НО НЕ СТАЛА ПОДАВАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ»

Кристина Лейнвебер из Крутинки с 9 класса знала, что будет сдавать ЕГЭ по истории и обществознанию. Поэтому упорно штудировала именно эти предметы. Но они, как шутит сама выпускница, «подвели». Их девушка сдала на 97 и 98 баллов. А вот русский язык – на 100.

– Могло бы быть 300 баллов в общей сложности. Но меня и этот результат устроил, хотя готова была оспорить это решение и доказать, что права. Но уже не стала подавать апелляцию. Выяснилось, что я единственная из нашей школы, кто получил в этом году золотую медаль, – объясняет Кристина. – Конечно, мне радостно это осознавать. Но это огромный ежедневный труд на протяжении нескольких лет. По большому счету, учеба – моя жизнь, мое главное увлечение, которое занимало почти все время. Я четырежды становилась призером районных олимпиад, а один раз даже попала на всероссийский этап. Это даст мне льготы при поступлении в престижные вузы.

– А почему именно эти предметы решили сдавать?

– Я планирую учиться на юриста, поэтому сразу понимала, что они мне нужны. Кроме того, мне очень нравится история, особенно период дворцовых переворотов. А любимый персонаж, пожалуй, Екатерина II. У нее были немецкие корни, как и у меня, поэтому мне особенно интересно узнавать о подробностях ее жизни. Она оказалась не просто неординарным правителем, но и всесторонне развитым человеком. Например, переписывалась со своими «коллегами» из других стран на французском языке и находила время для занятий верховой ездой.

– Вы не следуете ее примеру в плане хобби?

– Нет, у меня более спокойные увлечения. Я – художник-самоучка. Просто живу в сельской местности среди такой красоты, что невозможно не рисовать.

Кристина рассказала, что мечтает поступить в МГУ, а по окончании столичного вуза стать адвокатом по гражданскому праву.

ПРИДЕТСЯ УЕХАТЬ – В ОМСКЕ ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ГЕНЕТИКА НЕТ

Мария Домрачева, наверняка, могла бы стать моделью, но выбрала призвание ученого. Она мечтает поступить на биологический факультет Санкт-Петербургского университета. Все возможности у выпускницы омской гимназии № 139 есть – накануне она сдала экзамен по химии на недостижимые для большинства 100 баллов.

– Моя жизнь полностью изменилась, когда я в 9 классе случайно попала на лекцию по генетике. Поняла, что хочу заниматься только этим направлением.

Мария Домрачева мечтает о карьере ученого-генетика.

– Можете рассказать нам, простым обывателям, чем она так уж замечательна?

– Благодаря генетике мы с вами едим вкусные фрукты и овощи.

– Но, говорят, ГМО жутко опасные...

– Никаких научно подтвержденных фактов этому нет. К сожалению, развитие науки тормозят много предрассудков и этических аспектов. Вот в Китае, например, ученым пришлось даже идти на преступление. Они изменили геном у девочек-близняшек, у которых теперь есть иммунитет к ВИЧ.

– Судьба, этих китайских ученых, судя по всему, после этого эксперимента незавидная.

– Да это неважно! Они сделали очень крутую вещь! Или вот, например, ЭКО. Благодаря искусственному оплодотворению почти полностью исключена возможность развития патологий у плода, потому что подбираются только здоровые половые клетки. Это тоже заслуга генетики.

– Кем вы себя видите по окончании вуза?

– Сотрудником научного института, а потом, если надоест, – на преподавательской должности. Передавать свои знания другим людям тоже важно.

– Страшно, наверное, будет уезжать из Омска в самостоятельную жизнь?

– Мне грустно расставаться с родными. Но мама полностью на моей стороне, она меня поддерживает в этом решении. А вот старшее поколение, бабушки и дедушки, сильно переживают. Но они тоже понимают: это необходимо.

– Не планируете уехать за границу?

– К сожалению, на данный момент состояние науки в нашей стране не в самом хорошем состоянии. В это надо вкладывать средства, чтобы были результаты. Если за время учебы ничего принципиально не изменится, то придется уехать. Из Омска уж точно, здесь перспектив для генетика нет. Пока у меня есть серьезный языковой барьер, я плохо знаю английский – это общая проблема для большинства омских выпускников. Поэтому вуз специально подбираю такой, где смогу выучить язык на должном уровне.

«ПОЛУЧИВ 98 БАЛЛОВ, А НЕ 100, Я БЫ ОЧЕНЬ РАССТРОИЛСЯ»

Георгий Омельченко из Русской Поляны подошел к ЕГЭ, как к очередной задаче, только из многих составляющих. Говорит, сильно помогло расписание на год вперед.

– Может, мой подход кому-то еще поможет. Важна система. У меня было все расписано по дням. Я четко знал, что делал вчера, делаю сегодня и буду делать завтра. Если я один день давал себе поблажку, то на следующий надо было решить уже два варианта задач. Готовился только сам. Повезло, что у меня хороший учитель и я действительно люблю химию. Это тяжелый труд, но было интересно. У меня не было никакого репетитора. Раз в неделю к нам в школу приезжали ребята со всех сел, и мы проводили так называемый сетевой урок, разбирали сложные задания, задавали преподавателю вопросы.

– То есть, по большей части вы готовились самостоятельно?

– Да. Сейчас есть возможность слушать любые лекции из любой точки мира, важно уметь находить нужное на YouTube. Я смотрел вебинары школьных учителей и преподавателей вузов. Как ни странно, здесь важно сильно не углубляться. Все-таки у ЕГЭ есть четкие требования к определенному набору знаний. А слишком заумные лекции могут только запутать. Я готовился целенаправленно к экзамену.

– Все экзамены сдали так же блестяще?

– К сожалению, математика подвела. Я сдал ее всего на 68 баллов. Просто в тот день все шло не так. Сначала нас проводили через металлодетектор, осматривали. Потом начали печатать бланки с заданиями, а у нас в школе техника старая. Принтер – просто ящик с гвоздями... Он перегрелся и перестал печатать. Ждали, пока отдохнет. Он отдохнул, но печатать отказался. Принесли другой, он тоже был сломан. Потом нашли третий, но в нем не было краски. Побежали искать ее. В общем, нас продержали в закрытом помещении 1,5 часа. Это выбило из колеи просто. Когда выдали, наконец, бланк, меня уже трясло от волнения. Потом успокоился, но сосредоточиться все равно не смог.

Георгий Омельченко за системный подход во всем.

– Удивились, когда получили 100 баллов по химии?

– В первые два часа после того, как узнал результат, ноги, конечно, подгибались. Но в целом я не такой человек, чтобы как-то слишком много придавать этому внимания. Мне просто необходимо было подтвердить свой статус. Дело в том, что у моей учительницы два года подряд были выпускники с 97 и 98 баллами. Я больше всего боялся, что и на мне это проклятье не закончится. (Смеется)

– А разве есть разница между 98 и 100 баллами?

– Огромная! Если бы я получил 98 баллов из-за какой-то глупой оплошности, было бы обидно. Получив 98 баллов, я бы не радовался, а расстроился.

– Теперь с таким достойным результатом вам можно спокойно выбирать любой понравившийся вуз.

– Вот прямо сейчас сидел перед компьютером и выбирал. Пока у меня два варианта: столичный РХТУ имени Плеханова или Томский университет. В общем, мечтаю уехать из Омской области как можно дальше. Хочу быть совсем самостоятельным.

– Не грустно будет уезжать из дома? Что родители говорят?

– Мама переживает, а отец сам на это настаивает. Оно мне говорит: «Парень, надо двигаться дальше!»