2019-06-21T16:31:44+03:00
Происшествия

Центр Омска затянуло дымом: горящий памятник архитектуры тушили 14 машин

Смог висел над Омью между Комсомольским и Юбилейным мостами [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Очевидцы рассказывают, что набережную Оми затянуло дымом.Очевидцы рассказывают, что набережную Оми затянуло дымом.
Изменить размер текста:

Омичей напугали клубы серого дыма, почти полностью затянувшие набережную Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами днем 21 июня. Очевидцы жаловались, что в этом месте почти ничего не было видно из-за сильного смога.

Как выяснилось, неподалеку от этого места, в историческом центре города горели два здания.

– Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило на пульт диспетчера 101 в 14.55, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – Пожар начался в одноэтажной пристройке к магазину «Цветы у «Яблоньки». На месте работали 10 машин и 41 сотрудник. Позже группировка сил и средств была увеличена до 14 единиц техники и 54 человек личного состава. Огонь перекинулся на соседнее здание, со второго этажа которого люди не смогли самостоятельно выбраться. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС эвакуированы 28 человек из прилегающего здания. Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Также пожарные вызволили из пристройки магазина четверых женщин, которых после осмотра медиками отпустили. От госпитализации спасенные отказались, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что огонь перешел на соседнее здание на улице Ленина, 20. Это памятник архитектуры – дом Чернавина, построенный в середине 19 века.

ОБНОВЛЕНО:

Пожар локализован в 15.25, потушен в 19.12.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Пожар на ул. Броз Тито (21.06.2019). ЧП Омск - vk.com/chp55 Подпишитесь на горячую ленту новостей Омска и области: ДТП Происшествия Новости Интересные события Аварии Видеорегистраторы Дорожные войны Драки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Покупать дорого, выращивать дешевле": Полиция проверяет сторожа детского лагеря, который вырастил 44 куста конопли
На территории заброшенного учреждения в Подмосковье мужчина обустроил целую теплицу, а собранный запрещенный урожай, по его словам, употреблял "исключительно в лечебных целях"
Новости 24
В омском парке решили не выпускать лебедей из-за агрессивных людей и собак
Полицейским Омской области передадут часть полномочий по составлению административных протоколов
В омских парках высадят 84 тысячи цветов
В Омске поймали пьяного водителя, несущегося по встречке
Колодец, на который пожаловались омичи, уже закрыли бетонной плитой
О проведении гидравлических испытаний трубопровода от ТЭЦ-3 27 июня
В Омске поймали вора-неудачника, пытавшегося заклеить камеру
«Росводоканал Омск» сообщает об изменении номера для СМС-сообщений
Сотрудники Омского филиала Россети Сибирь провели «библиотечный» урок электробезопасности
В Омской области уничтожили курицу из США
Грабитель отобрал у омички 2 доллара, кошачий корм и зонтик
Бурков высказался о коррупции в омской медицине
Стройплощадку омского метро на Конева уберут за 2,2 миллиона
Омское метро подготовят к консервации в середине июля
«Это хорошая встряска»: Бурков прокомментировал звонок омича на Прямую линию Путина
Омичи снова жалуются на разрушающийся после реконструкции бульвар Мартынова
Омич забил свою слепую мать до смерти