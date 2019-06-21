Центр Омска затянуло дымом: горящий памятник архитектуры тушили 14 машин

Омичей напугали клубы серого дыма, почти полностью затянувшие набережную Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами днем 21 июня. Очевидцы жаловались, что в этом месте почти ничего не было видно из-за сильного смога.

Как выяснилось, неподалеку от этого места, в историческом центре города горели два здания.

– Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило на пульт диспетчера 101 в 14.55, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – Пожар начался в одноэтажной пристройке к магазину «Цветы у «Яблоньки». На месте работали 10 машин и 41 сотрудник. Позже группировка сил и средств была увеличена до 14 единиц техники и 54 человек личного состава. Огонь перекинулся на соседнее здание, со второго этажа которого люди не смогли самостоятельно выбраться. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС эвакуированы 28 человек из прилегающего здания. Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Также пожарные вызволили из пристройки магазина четверых женщин, которых после осмотра медиками отпустили. От госпитализации спасенные отказались, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что огонь перешел на соседнее здание на улице Ленина, 20. Это памятник архитектуры – дом Чернавина, построенный в середине 19 века.

ОБНОВЛЕНО:

Пожар локализован в 15.25, потушен в 19.12.

Фото: vk.com/chp55