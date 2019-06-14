2019-06-14T17:33:59+03:00
Экономика

Илья Лобов: «Омской промышленности не удастся оставаться в тени модернизации ОНПЗ, снижать выбросы придётся всем»

В Омске провели конференцию на тему реализации проекта «Чистый воздух»
Наталья ЕНОТЕНКО
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В Омске прошла конференция, посвященная проекту «Чистый воздух» ФОТО: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАССВ Омске прошла конференция, посвященная проекту «Чистый воздух» ФОТО: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАСС
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Экологи, ученые, представители органов власти и крупных промышленных предприятий Омска обсудили способы улучшения экологической обстановки в регионе, в ходе конференции, посвященной проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Своим опытом внедрения экологических технологий поделился на мероприятии, организованном центром социального проектирования «Платформа», Омский нефтеперерабатывающий завод: представители предприятия рассказали о программе технической модернизации НПЗ.

Федеральный проект «Чистый воздух» призван к 2024 году сократить количество вредных выбросов в атмосферу на 20% в 12 городах России, в том числе Омске. Это и выхлопы от транспорта, и загрязнения от объектов теплоэнергетики, и выбросы промышленных предприятий. Одним из ключевых инвесторов в федеральный проект является Омский НПЗ. Неделей ранее, в ходе Петербургского экономического форума они подписали соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Омской области. Предприятие представило девять проектов, которые помогут снизить воздействие на окружающую среду.

- Омский нефтеперерабатывающий завод выступает драйвером экологического развития промышленности региона, - отметил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. - Предприятие реализует уникальные проекты и применяет суперсовременные технологии, которые дают колоссальный эффект.

Проекты НПЗ, включенные в комплексный план мероприятий проекта «Чистый воздух», предусматривают модернизацию производства, строительство комплексов нового поколения и вывод из эксплуатации устаревших установок, а также внедрение современных природоохранных технологий. Инвестиции «Газпром нефти» в них составят свыше 100 млрд рублей - более четверти общего финансирования со стороны всех предприятий - участников «Чистого воздуха». В итоге предприятие уже к 2021 году сократит воздействие на окружающую на 28%, что даст минус 3,7% от тех самых необходимых общерегиональных 20%. Остальное снижение должны обеспечить другие промышленные предприятия региона, теплоэнергетика и транспорт, отметил Илья Лобов.

И в этой работе, как подчеркнул генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов важно, чтобы все участвовали в улучшениях.

- Одна из целей прошедшего мероприятия - это усиление взаимодействия между реальными игроками, которые могут усилить экологическую политику региона, - отметил Фирсов.

- Основную нагрузку сегодня дают транспорт и теплоэнергетика. И в общую работу должны включаться все. Обеспечить выполнение нацпроекта возможно лишь объединив усилия, спрятаться за модернизацией ОНПЗ в этой ситуации не получится, - заключил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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