Коллекторы, выбивавшие долг омички: «За вашим ребенком придут из органов опеки»

Омичка, однажды пришедшая в микрофинансовую организацию, не могла подумать, что станет жертвой коллекторов. Ольга взяла кредит на личные нужды, но через некоторое время пропустила несколько платежей. Если бы кредит был оформлен в банке, то проблем, быть может, было бы гораздо меньше. Но «выбивалы», которым микрофинансовая организация сообщила о долге омички, пришли к ней почти сразу же. Женщину начали терроризировать звонками с недвусмысленными угрозами:.

-У вас есть ребенок, значит, есть огромная вероятность, что органы опеки позаботятся об этой ситуации. На моей практике все происходило именно так. Я знаю, как это происходит, я знаю, как решается этот вопрос. Выбор за Вами, - сказали женщине по телефону.

Но когда это не подействовало женщине стали угрожать полицией и уголовным сроком, а затем и вовсе пообещали поднять шумиху в СМИ. Так они хотели, чтобы женщине было стыдно за свой долг.

- Хорошо, приедут органы внутренней власти, ОВД к Вам зайдет. Ордер уже готов, - припугнули в очередной раз женщину.

Не выдержав такого напора, омичка пошла в службу судебных приставов – именно они следят за правомерностью действий коллекторов. Силовики отправили Ольгу в суд со всеми доказательствами – она записывала все телефонные разговоры, к делу приобщили и сообщения в мессенджерах.

Как выяснилось в ходе проверки специалистов, такие угрозы в адрес женщины были недопустимы.

- В отношении компании-нарушителя специалисты УФССП России по Омской области составили административный протокол в соответствии и направили на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области. Суд признал ООО «Национальная служба взыскания» виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Решение суда коллекторское агентство решило обжаловать – они посчитали, что никакого психологического давления они на женщину не оказывали, а телефон, с которого они звонили, и вовсе не принадлежит агентству. Однако экспертиза решила иначе – теперь коллекторам все-таки придется заплатить 50 тысяч штрафа.

От долга омичку это, конечно, не избавило, однако теперь ей не придется жить в страхе от постоянных угроз со стороны коллекторов.