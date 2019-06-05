После ливня омские дороги снова превратились в реки

Ливень, длившийся в Омске не больше получаса, снова превратил тротуары и дороги города в бурные потоки. При этом реками стали улицы не только на окраинах, но и в центре города. Люди массово жалуются в социальных сетях на потопы.

Например, в настоящий квест превращается для местных жителей переход с одной стороны дороги на другую в районе остановки «Лесной проезд» на Левом берегу.

Фото: vk.com/aomsk

– Только сегодня утром насладилась переправой на Поворотной! Ливневку сделали в виде углубления и прямо на пешеходной зебре. Теперь в дождь прямо на зебре образуется довольно глубокая лужа, дна которой не видно, и оценить ее глубину сложно. Остановка запружена транспортом, и пешеходы вынуждены нырять в эту лужу, так как обойти ее нет никакой возможности, – жалуется в соцсетях омичка Юлия Дегтярева.

– На перекрестке 20-ой Линии и 10 лет Октября так же, – рассказывает Анастасия Соломенникова.

– Когда раньше на работу оттуда ездила, вечно с мокрыми ногами была, – негодует Ирина Ребонс.

В другой части города, на Московке, ситуация не лучше. Омичи рассказывают, что Южное море, как с грустной иронией прозвали огромную лужу в поселке Южном, снова стало полноводным. Затоплена и улица Вострецова в этой же части города.

– Велком на Вострецова, 3! Я, чтобы до кармана, где стоит машина дойти, из подъезда в сапогах выхожу, – делится печалью Федор Скобелев.

А так выглядит залатанная накануне дорога на улице Степанца. Фото: vk.com/aomsk

Только вплавь можно пересечь большинство тротуаров на улицах Маяковского и Лермонтова. Не в лучшем состоянии все выезды из дворов на Иртышской набережной. А, чтобы преодолеть гигантскую лужу на проспекте Карла Маркса в районе бывшей «Атлантиды», пешеходам приходится выбираться на проезжую часть.

Можно предположить, что после этого казуса дорожников ждет серьезный разговор. Поспособствуют ли массовые жалобы омичей быстрому наведению порядка с ливневкой, покажет время.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ОФИЦИАЛЬНО

«На решение проблемы требуется время»

Пресс-служба мэрии города Омска:

– В Омске, действительно, довольно остро стоит проблема с ливневой канализацией. Большинство дорог, а уж тем более дворов, просто не оборудованы функционирующей ливневкой. Администрация города занимается комплексным решением этой проблемы, но на это требуется время. А пока для откачки воды, при затоплении дороги общего пользования, вы можете обращаться в контрольно-диспетчерскую службу управления дорожного хозяйства и благоустройства по т. 31-74-82.