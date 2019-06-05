На видео попал момент аварии, в которой внедорожник влетел в дом

Серьезное ДТП практически на ровном месте произошло на перекрестке улиц 7-ая Северная и Орджоникидзе. Авария произошла сегодня, 5 июня, в 7.15.

По данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель «четверки», поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser под управлением 48-летнего мужчины. После столкновения иномарку отбросило в сторону, она протаранила ограждение и влетела в частный дом. Судя по кадрам видео в регистратора проезжавшей мимо машины, водитель внедорожника смог самостоятельно выбраться из салона. Видно, как он держится за ушибленную голову.

А вот предполагаемый виновник столкновения получил гораздо более серьезные травмы. Его машину буквально смяло, водителя на реанимобиле увезли в больницу. Его жизнь спасло то, что удар был хоть и спереди, но пришелся на правую сторону. По счастью, на пассажирском месте никто не сидел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/712929" frameborder="0"></iframe> Иномарка протаранила дом в Омске.Видео: vk.com/chp55

Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55