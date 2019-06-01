Омичам предложили выбрать, какие зеленые зоны еще благоустроить в 2020 году
Администрация Омска объявила очередное голосование за зеленые территории, которые предстоит благоустроить в 2020 году. Жителям предлагают выбрать скверы и парки в каждом из 5 округом (см. «На заметку» ). Набравшие наибольшее количество голосов зеленые зоны облагородят и приведут в порядок. Оставить свой голос можно в окружной администрации или в социальный сетях в официальной группе мэрии Омска. Итоги голосования подведут уже 5 июля.
Добавим, что ранее мэрия уже благоустроила 13 зеленых зон. Жители определили их во время президентских выборов в марте 2018 года. Однако к качеству работ в этих местах у омичей и активистов ОНФ возникла масса вопросов.
НАЗАМЕТКУ
Какие общественные пространства хотят привести в порядок?
Центральный округ:
- сквер имени Павлика Морозова,
- сквер у здания Омского городского Совета, улица Думская, 1,
- «Территория детства» у здания Омского государственного цирка, проспект Карла Маркса, 43Б.
Кировский округ:
- бульвар Александра Веретено;
- «Городская поляна» в микрорайоне № 1;
- сквер на улице Торговой в границах улиц Бетховена — Торговой — Олега Кошевого — Чухновского;
Советский округ:
- сквер у здания ДК «Звездный», улица 22 Апреля, 20А;
- аллея Александра и Владимира Сазоновых;
- парк культуры и отдыха «Зеленый остров»;
Ленинский округ:
- сквер «Юбилейный» на улице Труда;
- сквер на площади Звезды по улице 1-й Красной Звезды;
- сквер Ветеранов на улице Гуртьева;
Октябрьский округ:
- сквер «Рубиновая мечта» в границах улиц 3-й Военной — Кирова — 4-й Рабочей;
- улица Краснопресненская, в том числе территория, прилегающая к зданию Дома дружбы;
- сквер «На Рабочих» на улице 15-й Рабочей от улицы Харьковской до улицы Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU