Омичам предложили выбрать, какие зеленые зоны еще благоустроить в 2020 году

Администрация Омска объявила очередное голосование за зеленые территории, которые предстоит благоустроить в 2020 году. Жителям предлагают выбрать скверы и парки в каждом из 5 округом (см. «На заметку» ). Набравшие наибольшее количество голосов зеленые зоны облагородят и приведут в порядок. Оставить свой голос можно в окружной администрации или в социальный сетях в официальной группе мэрии Омска. Итоги голосования подведут уже 5 июля.

Добавим, что ранее мэрия уже благоустроила 13 зеленых зон. Жители определили их во время президентских выборов в марте 2018 года. Однако к качеству работ в этих местах у омичей и активистов ОНФ возникла масса вопросов.

НАЗАМЕТКУ

Какие общественные пространства хотят привести в порядок?

Центральный округ:

- сквер имени Павлика Морозова,

- сквер у здания Омского городского Совета, улица Думская, 1,

- «Территория детства» у здания Омского государственного цирка, проспект Карла Маркса, 43Б.

Кировский округ:

- бульвар Александра Веретено;

- «Городская поляна» в микрорайоне № 1;

- сквер на улице Торговой в границах улиц Бетховена — Торговой — Олега Кошевого — Чухновского;

Советский округ:

- сквер у здания ДК «Звездный», улица 22 Апреля, 20А;

- аллея Александра и Владимира Сазоновых;

- парк культуры и отдыха «Зеленый остров»;

Ленинский округ:

- сквер «Юбилейный» на улице Труда;

- сквер на площади Звезды по улице 1-й Красной Звезды;

- сквер Ветеранов на улице Гуртьева;

Октябрьский округ:

- сквер «Рубиновая мечта» в границах улиц 3-й Военной — Кирова — 4-й Рабочей;

- улица Краснопресненская, в том числе территория, прилегающая к зданию Дома дружбы;

- сквер «На Рабочих» на улице 15-й Рабочей от улицы Харьковской до улицы Кирова.