Бизнесмен обложил жителей омского поселка мздой за проезд по «его дорогам»

В сложную ситуацию попали жители престижного коттеджного поселка «Зеленая долина» на выезде из города. Уральский предприниматель Сергей Завражин, по их словам, пытается сделать платным проезд по дорогам, которые находятся на недавно купленном им земельном участке.

ПРОДАЛИ ЗЕМЛЮ БАНКРОТА С ТОРГОВ

История поселка начиналась в 2012 году. В чистом поле известная тогда строительная компания «Джаст Фит Лайф» приобрела огромный участок. На нем начали строить недорогие коттеджи – всего около 300 домов. Однако в конце этой грандиозной стройки у компании начались финансовые проблемы. Люди заплатили деньги, но их коттеджи так и не сдавались. После серии судов несколько лет назад закончить стройку все же удалось. Недавно «Джаст Фит Лайф» обанкротился. Жители «Зеленой долины» и не подозревали, к каким проблемам это проведет.

- В свое время землю здесь купил «Джаст Фит Лайф». Она примыкала к муниципальной улице Липовая. Перпендикулярно ей уже на участках компании были расположены 4 улицы – Грушевая, Еловая, Вересковая и Каштановая, - рассказывает владелец одного из коттеджей Владимир Мазуркевич. – На этой земле построили асфальтированные дороги, вдоль которой тянутся домики. Из-за того, что «Джаст Фит Лайф» банкротится, эта земля под нашими дорогами попала в список продаваемого имущества для погашения долгов компании перед ее кредиторами. Торги прошли в конце апреля.

Каково же было удивление постояльцев «Зеленой долины», когда они узнали – участки «Джаст Фит Лайфа» под дорогами за 3 миллиона приобрел бизнесмен Сергей Завражин.

- Сам я не видел, но соседи говорят: этот предприниматель уже приезжал к нам в поселок недавно. Он сразу сказал: что земля под дорогами, примыкающими к муниципальной улицы Липовой, его. И проезд по ним будет платный, - добавляет другой местный житель.

ТРЕБУЕТ ПО 600 РУБЛЕЙ С ДОМА

Как уральский коммерсант собирается добиваться платы с жильцов (поставит шлагбаум или придумает что-то еще) – пока непонятно. Сейчас проезд по дорогам пока свободный. Но люди уже обсуждают расценки. По их данным, Сергей Заваржин собирается требовать по 120 тысяч в месяц. Местные говорят: в среднем это по 600 рублей с каждого дома в «Зеленой долине».

- У нас в поселке свой кооператив с председателем. Мы нашли единственный выход для себя в этой ситуации: подали иск в Арбитражный суд, – рассказывает Владимир Мазуркевич. – Мы требуем признать торги недействительными и передать землю с дорогами в муниципальную собственность. Но это будет проблематично – город, думаю, будет не в восторге от этого предложения. У нас и все сети по воде, теплу и электричеству в поселке бесхозные – «Джаст Фит Лайф» вовремя не передал их на баланс ресурсоснабжающих организаций. Уже было первое заседание. В суде юристы бизнесмена заявили, что во время покупки он якобы не знал о проходящих там дорогах. Но мы слышали: это не первый его такой участок, где после покупки он требует потом мзду за проезд по дорогам.

Сейчас жильцы боятся, что предприниматель потребует убрать с его земель все сети «Зеленой долины». Либо сдаст в аренду свои участки какому-либо ООО, которое потребует с людей плату.