Омская пенсионерка с паспортом СССР смогла отвоевать у чиновников свою комнату в общежитии

– Я на каждый суд, как на казнь готовлюсь, – делится переживаниями омская пенсионерка Галина Абаскалова перед началом заседания, где ей предстоит отвоевывать свое право на комнатку в 16 квадратных метров в общежитии.

А воевать Галина Петровна как раз не умеет. Она робко оглядывается в зал на всех, кто пришел ее поддержать, и теряется почти при каждом вопросе судьи. Приходится оправдываться не за свою вину.

Напомним, последние четверть века жизнь Абаскаловой похожа на бесконечную череду бедствий, справиться с которыми в одиночку женщина не смогла. Сейчас она бы точно была на улице, если бы в их общежитие не заселилась новая старшая по дому – Елена Мороз. Она единственная, кто смог выяснить, что происходит в ее жизни, и помочь.

Оказалось, что женщина продолжала жить с паспортом СССР. Ей просто отказали в получении нового документа.

– Такая ситуация была у многих соседей, – рассказывает соседка Галины Абаскаловой Лидия Иванова. – В 1990-е общежитие переходило из рук в руки. Комнаты просто захватывали. Тут уж не до оформления жилья - живым бы остаться... Мы деньги за проживание в квартирах платили коменданту общежития. В какой-то момент ей приглянулась квартира Гали. Она ее просто вышвырнула в комнату меньшей площади, а это жилье продала. Собрали вещи и перенесли с 6 на 4 этаж. В этой комнате Галина и живет последние 26 лет. Проблемы начались, когда надо было получать российские паспорта. Выяснилось, что регистрационные карточки многих жильцов бесследно пропали. Без них паспорт оформлять отказывались. Мы с мужем вдвоем бились, только по трудовым книжкам с большим трудом смогли подтвердить свою прописку. Потом еще 4 года потратили, чтобы добиться приватизации квартиры. Но это мы, а Галя - тихая. Она никому ничего доказывать не стала и смирилась с ситуацией. Так и жила.

Бесплатно помочь Галине Абаскаловой взялся юрист Павел Пронин.Фото: Анна МИКУЛА

Из-за отсутствия действующих документов Абаскаловой сначала пришлось уволиться с официальной работы и перебиваться случайными заработками. Когда подошел срок выходить на пенсию, она не смогла ее оформить по той же причине. 63-летней женщине пришлось зарабатывать себе, в прямом смысле слова, на кусок хлеба тяжелым и уже почти непосильным по возрасту физическим трудом. Каждое утро зимой она выходила с ломом чистить ото льда территорию вокруг киоска, летом мыла подъезды и мела дворы. Из-за того, что работала нелегально, ей платили крохи. Булку хлеба она растягивала на 2-3 дня, и это была почти единственная ее еда. Дешевая растворимая лапша казалась для нее деликатесом, который можно себе позволить только на праздники. Да и приготовить было не на чем - у пожилой женщины отключили электричество. Не было воды и даже канализации.

Тревогу забила старшая по дому Елена Мороз. Женщина подняла на уши полгорода, но смогла добиться, чтобы соседке оформили паспорт нового образца и пенсию, которую она не получала уже 8 лет. Когда история получила резонанс, люди начали активно помогать. В итоге, Галине Петровне отремонтировали и подключили санузел и оплатили все ее долги по коммуналке. При этом откликнулись не только омичи, помогала даже жительница Петербурга.

Новая беда пришла, откуда не ждали – в мэрии вспомнили, что комната, где живет Галина Абаскалова, принадлежит городу. Решили, что пенсионерка не имеет права занимать жилплощадь. Суд первой инстанции согласился с этим решением. Приставы принесли Галине Петровне ордер на выселение.

С помощью прокуратуры и журналистов ей предстояло доказать свое право на единственное жилье. За два месяца удалось собрать все необходимые документы. Доказывать надо было, по сути, две вещи: что Абаскалова малоимущая и что она имеет право на жилье по соцнайму. Оба этих заявления для постановки на учет уже написаны. Кроме того, защитнику пенсионерки Павлу Пронину, вызвавшемуся бесплатно ей помочь, пришлось дойти даже до росреестра и исторического архива. Благодаря этим справкам удалось доказать, что ордера на жилье в 1990-е в общежитии не выдавали. При этом Галина Абаскалова заселилась не самовольно, а в соответствии с действовавшим тогда законодательством. Факт, что она проживала в занимаемой ей комнате и оплачивала услуги ЖКХ, подтвердила и пришедшая на заседание суда соседка Лилия Иванова.

– Абаскалова Г.П. ни с кем не общается, конфликтует по разным поводам, – зачитала судья выдержку из характеристики омского депимущества, сделанную, якобы, со слов жильцов общежития и приложенную к делу.

Пройти через все суды Галине Петровне помогла ее соседка Елена Мороз.Фото: Анна МИКУЛА

Сидевшие в зале соседи Галины Петровны начали возмущаться так, что судье пришлось призвать к порядку. Тем не менее, люди протестовали, настаивали, что их никто не опрашивал, и грозили встречным иском о клевете.

Также на рассмотрение представили многочисленные справки, что долгов по коммуналке у Абаскаловой нет и она имеет возможность оплачивать счета в будущем.

– Было установлено, что Галина Петровна в данное помещение вселилась на законных основаниях, в соответствии с действовавшим тогда жилищным законодательством, – пояснила позицию прокуратуры старший помощник прокурора Советского округа Ольга Шеина. – Также установлено, что она там проживает более 20 лет. С учетом ее социального положения и отсутствием у нее долгое время паспорта, было принято решение о даче заключения об удовлетворении ее требования на пользование данным жилым помещением и об отказе в требовании администрации города Омска о ее выселении.

Галина Петровна даже расплакалась от радости, когда узнала, что ее уже не выгонят на улицу.Фото: Анна МИКУЛА

В итоге суд встал на сторону прокуратуры. Требование Галины Абаскаловой о предоставлении ей по соцнайму комнаты, в которой она сейчас живет, удовлетворили. Когда судья Брижатюк огласила свое решение, пенсионерка даже не сразу поверила в случившееся. Потом расплакалась от радости и обняла свою главную защитницу – Елену Мороз.

– Она боролась за меня, как за себя саму, – уже с улыбкой, которая впервые за все время появилась на ее лице, говорит Галина Петровна. – Я, правда, не знала, что делать дальше. Если бы меня выгнали из комнаты, мне было бы просто некуда идти. Своего жилья у меня никогда не было.

Впрочем, пенсионерка до сих пор боится радоваться. Это решение суда еще может быть обжаловано мэрией в течение месяца.

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