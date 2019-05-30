2019-05-30T11:18:01+03:00
Общество

Паника об экологической катастрофе, грозящей Омску, пошла из больниц

Жители советовали друг другу не пить воду из-под крана. "Комсомолка" узнала, что опасного в ней нашли
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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Опасная инфекция передается через воду.Опасная инфекция передается через воду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже несколько дней в мессенджерах и социальных сетях только и разговоров об экологической катастрофе, которая якобы надвигается на Омск по воде. В начале недели сибиряки стали получать сообщения одного и того же содержания:

- По информации из компетентных источников МЧС России по Омской области в связи с аварией на одном из промышленных предприятий Казахстана с 28.05.2019 ожидается превышение предельно-допустимых концентраций цинка в водопроводной воде. Максимальное превышение цинка прогнозируется 4-5 июня, не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи до 10 июня включительно!

Тут же в соцсетях начали распространять видео об аварии на металлургическом предприятии Казахстана «Казцинк». Якобы на заводе произошел аварийный сброс воды с ядовитыми веществами в Иртыш. Авария действительно была, но в 2016 года и до Омска по реке так ничего и не дошло. Но разбираться никто не стал, началась паника, гасить которую пришлось МЧС. Там угрозу грозящей Омску экологической катастрофы опровергли. А сообщения назвали фейком.

- Выявлен недостоверный материал, что Омску грозит экологическая катастрофа и в реку Иртыш попали опасные химикаты с промышленного предприятия Республики Казахстан, – пояснил дежурный смены Центра управления кризисных ситуаций регионального ГУ МЧС Андрей Матяш. – Сотрудники дежурной смены уточнили сведения в департаменте МЧС Восточно-Казахстанской области. Аварий с выбросов опасных химикатов не зафиксировано. Данная информация не подтверждается. Экологическая катастрофа Омску не грозит.

У нас есть версия, откуда пошла вся эта паника. Запущена она была из больниц. Сразу два независимых друг от друга источника сообщили «Комсомолке» о том, что руководство медучреждений запретило сотрудникам пить сырую воду из-под крана и мыть ее больных. В областной больнице по нашей информации работникам сообщили, что в организме одного из умерших в клинике пациентов во время вскрытия нашли некую бактерию. Чаще всего попадает она с водопроводной водой. Сотрудникам запретили использовать горячую воду на работе и дома. А терапевтический стационар больницы не принимал новых пациентов на госпитализацию две недели. При этом официально карантин никто не объявлял, а в областную клинику выезжал Роспотребнадзор с проверкой. Детали обычным работникам никто не объяснял, поэтому, скорее всего, «глухой телефон» преувеличил эти слухи до катастрофы. В Роспотребнадзоре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию в областной больнице. А в минздраве ответили:

- В пробах впервые обнаружены возбудители легионеллеза. В медучреждении незамедлительно проведены противоэпидемические мероприятия: организовано наблюдение в течение 10 дней за контактными лицами, ограничена плановая госпитализация. Проводятся исследования проб воды.

Легионелла – протеобактерия. Фактором передачи может служить вода. Легионеллез выявляют, как правило, у людей среднего и пожилого возраста на фоне действия факторов риска, как курение, злоупотребление алкоголем, сопутствующие заболевания, в первую очередь диабет и сердечно-сосудистые заболевания, иммуносупрессивная терапия. Чаще поражает мужчин, чем женщин.

СПРАВКА «КП»

Показатель смертности легионеллеза – 5-10%. Симптомы: лихорадка, озноб, мышечная боль, потливость, интоксикация. Можно перепутать с пневмонией. По протеканию болезнь еще похожа на грип. Развивается стремительно: на 3-4 день появляется сухой кашель, который меняется на влажный с кровью. Лечится тяжело. Заражение происходит при вдыхании бактерий в воде. Подхватить бактерию можно даже через кондиционер и вентиляцию.

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Уже несколько дней по Омску распространяется информация об экологической катастрофе, которая якобы надвигается на наш регион. Сообщения, гуляющие по мессенджерам и соцсетям, как в истории с глухим телефоном, обрастали все новыми подробностями. Изначально говорилось о некой серьезной аварии на предприятии «Казцинк» в казахстанском Риддере, после которого произошел сброс ядовитых веществ, плывущих теперь по Иртышу в Омск. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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