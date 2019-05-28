Самым обеспеченным главврачом в Омске стал стоматолог

112 руководителей больниц из Омской области отчитались о своих доходах за прошлый год. Самым богатым из них, согласно данным декларации стал главврач стоматологической поликлиники на улице Чапаева, 111. В прошлом году Александр Киселев заработал 6 млн рублей. Напомним, учитывается не только зарплата руководителя, но и все его доходы в целом. В 2018 году у Киселева они существенно увеличились за счет продажи квартиры. Также у него в собственности есть автомобиле Hyundai IX35.

На втором месте с доходом в 5,3 млн рублей сестра депутата Госдумы Андрея Голушко, главврач Клинического диагностического центра Наталья Орлова. В ее собственности три земельных участка, жилой дом площадью 431,1 квадратных метра, две квартиры площадью 95,5 и 48,8 квадратных метров, нежилое помещение и гараж. Она владеет автомобилем Toyota Avensis.

На третьем месте в списке самых обеспеченных омских медиков родственник еще одного омского политика - депутата регионального Заксобрания Игоря Антропенко. Доход главврача детской городской поликлиники № 7 в Кордном поселке Александра Антропенко в прошлом году составил 4,9 млн рублей. Годом ранее он располагался на первой строчке рейтинга. В 2017 году он в общей сложности получил 6,8 млн рублей. Часть этих денег заработана от продажи трех квартир.

Сейчас в его декларации значится квартира площадью 121,3 квадратных метра. Также Александр Антропенко владеет половиной земельного участка площадью 1552 квадратных метра, половиной жилого дома площадью 850,1 квадратных метра и гаражом. Кроме того, у него есть автомобиль Toyota RAV4, прогулочный катер Challanger и прицеп Karavan Trailers.

У других главврачей годовой доход немного меньше. Например, руководитель Омской станции скорой помощи Максим Стуканов в прошлом году получил 2,3 млн рублей. У него есть квартира и гаражный бокс. Кроме того, он владеет двумя отечественными авто – «Волгой» и UAZ Patriot.