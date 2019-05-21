Стало известно, где в Омске появятся теплые остановки
В Омске планируют сделать теплые остановки, чтобы омичам на крупных пересадочных пунктах не приходилось мерзнуть зимой в ожидании транспорта. «Комсомолка» ранее уже публиковала список, однако с тех пор там появились уточнения, не все остановки из прошлого списка будут теплыми. Как рассказали в администрации города, всего в Омске будет 23 теплые остановки.
Центральный округ
- «Улица Рабиновича» (с обеих сторон),
- «Дом Туриста»;
- «Главпочтамт»;
- «Магазин «Жемчужина»;
- «Площадь Ленина»;
- «КДЦ «Маяковский»;
- «Магазин «Голубой огонек»;
- «Цирк», «Театральная площадь»;
- «Улица 6-я Линия»
- «Госпиталь»;
Кировский округ
- ООТ «11-й микрорайон»;
- «Поворотная» (с обеих сторон);
- «Администрация КАО»;
Ленинский округ
- ООТ «Поселок Южный»;
- «Железнодорожный вокзал»;
Октябрьский округ
- ООТ «Кинотеатр «Космос»;
- «Улица Лизы Чайкиной»;
Советский округ
- ООТ «Кристалл»;
- «Городок Водников» (с обеих сторон).
Помимо установки теплых остановок в Омске планируют заменить некоторые старые остановки и объединить их с торговыми комплексами. Так, новые остановочные комплексы появятся на центральных магистралях Омска: по улицам Красный Путь, Гагарина, Интернациональной и других, а также по улицам 10 лет Октября (ООТ «Улица 6-я Линия», «Улица 20-я Линия»), Декабристов (ООТ «Степная»), Багратиона (ООТ «Магазин «Заря»), 21-я Амурская (ООТ «Улица 21-я Амурская»), 4-я Челюскинцев (ООТ «Амурский рынок»).
Сейчас практически готова вся техническая документация, после этого департамент городского хозяйства будет объявлять аукцион на поставщика таких остановок.
ИСТОЧНИК KP.RU