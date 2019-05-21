2019-05-21T11:55:52+03:00
Общество

Стало известно, где в Омске появятся теплые остановки

Их будет 23 [список]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Омичи смогут ждать транспорт в теплых боксахОмичи смогут ждать транспорт в теплых боксахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Омске планируют сделать теплые остановки, чтобы омичам на крупных пересадочных пунктах не приходилось мерзнуть зимой в ожидании транспорта. «Комсомолка» ранее уже публиковала список, однако с тех пор там появились уточнения, не все остановки из прошлого списка будут теплыми. Как рассказали в администрации города, всего в Омске будет 23 теплые остановки.

Центральный округ

- «Улица Рабиновича» (с обеих сторон),

- «Дом Туриста»;

- «Главпочтамт»;

- «Магазин «Жемчужина»;

- «Площадь Ленина»;

- «КДЦ «Маяковский»;

- «Магазин «Голубой огонек»;

- «Цирк», «Театральная площадь»;

- «Улица 6-я Линия»

- «Госпиталь»;

Кировский округ

- ООТ «11-й микрорайон»;

- «Поворотная» (с обеих сторон);

- «Администрация КАО»;

Ленинский округ

- ООТ «Поселок Южный»;

- «Железнодорожный вокзал»;

Октябрьский округ

- ООТ «Кинотеатр «Космос»;

- «Улица Лизы Чайкиной»;

Советский округ

- ООТ «Кристалл»;

- «Городок Водников» (с обеих сторон).

Помимо установки теплых остановок в Омске планируют заменить некоторые старые остановки и объединить их с торговыми комплексами. Так, новые остановочные комплексы появятся на центральных магистралях Омска: по улицам Красный Путь, Гагарина, Интернациональной и других, а также по улицам 10 лет Октября (ООТ «Улица 6-я Линия», «Улица 20-я Линия»), Декабристов (ООТ «Степная»), Багратиона (ООТ «Магазин «Заря»), 21-я Амурская (ООТ «Улица 21-я Амурская»), 4-я Челюскинцев (ООТ «Амурский рынок»).

Сейчас практически готова вся техническая документация, после этого департамент городского хозяйства будет объявлять аукцион на поставщика таких остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сталина на вас… есть! Как культ личности сослали в Сибирь
Новосибирск, похоже, становится самым сталинистским городом России. Здесь поставили бюст генералиссимуса, а теперь строят 20-метровый дом под названием Stalin-House. Вместе с экспертами выясняем, откуда такой культ личности, версия 2.0
Новости 24
В Омске на видео попал мужчина, кидавшийся яйцами по машинам во дворе
В Омске без воды на день останутся жители Кордного поселка
В Омске из цистерны на землю вытекло 32 тонны топлива
В Омске водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем
После заморозков в Омске ждут жару и град
Жители Омской области жалуются на ужасные дороги, по которым не могут ехать даже трактора
На подростка из Омска за угон чужого мопеда завели уголовное дело
В Омске обещают летнюю жару уже к концу недели
Омич украл у слепого друга карту и снял с нее 300 тысяч, оплатив ими свой кредит
Специалистами Россельхознадзора по Омской области пресечен вывоз лошадей в Республику Казахстан
Омич накинулся на владельца киоска, медленно продававшего ему алкоголь
В Омске полностью сгорел киоск с выпечкой
Медали, кубки, награды, дипломы, значки…
Омич ночью задушил свою возлюбленную
Стало известно, где в Омске появятся теплые остановки
70-летняя пенсионерка из Омска украла бесконтактную карту и оплачивала ей продукты
Азамат Мусагалиев: «Толя Робот» -сериал про силу духа, как у Гагарина»
За неуплату штрафа - новый штраф
Как платить за газ, не переплачивая
«ВелоОмск-2019» собирает участников и зрителей
Омичку, бросившую новорожденную дочь умирать в туалете, оставили на свободе
Свобода от акне: бесплатная консультация косметолога
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ
Омичи украли велосипеды, чтобы уехать на них в Москву на концерт к другу