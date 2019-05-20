Няня из Омска, которую родители обвиняют в избиении 2-летней малышки: Я весь вечер плакала - Я люблю детей!

Родители одной из омских семей обвинили няню частного садика в побоях, которая она нанесла их дочке. После того, как за 2-летней девочкой присматривала Ирина Наседкина, по словам папы, на теле малышки стали появляться синяки.

- За последнюю неделю стали происходить непонятные вещи с одним ребенком, ужасные истерики, стал биться головой об пол, орет до хрипоты, плюс ко всему этому ребенок весь в страшных синяках, няня ничего пояснить не может по этому поводу, говорит что «наверное, о стульчик ударилась», - рассказали свою версию конфликта родители девочки.

В заключении судмедэксперта, которая, по просьбе мамы осмотрела Машу – специалист подтвердила слова родителей о синяках и кровоподтеках на теле ребенка.

Няню из Омска обвиняют в избиении 2-летней малышкиФото: vk.com

Однако фото, опубликованные родителями, говорят красноречивее заключения. После больницы родители малышки обратились в полицию, они хотят, чтобы там во всем разобрались и наказали няню, избившую за плохое поведение их дочь. «Комсомолке» удалось поговорить с няней, на которую ополчились соцсети. Женщина рассказала, как все происходило на самом деле по ее мнению.

Няню из Омска обвиняют в избиении 2-летней малышкиФото: vk.com

Ирина Наседкина (имя и фамилия изменены) работает, как она себя называет гувернанткой, уже 6 лет. Она зарегистрирована, как частный предприниматель, имеет все документы на оказание таких услуг. Ирина подчеркивает, что она не работает в частном детском саду – она няня, которая набирает группу и сидит с детьми, пока родители на работе. Одновременно к ней ходят до 7 детей. Цена за услуги няни составляет от 6 тысяч в месяц, то есть в два раза выше, чем в обычном садике.

- Двойняшек Сашу и Машу ко мне привели 29 апреля. Саша вела себя спокойно, а вот Маша очень нервничала и устраивала истерики. Доходило до того, что она кричала, падала и билась головой об пол. Естественно я обо всем говорила родителям, мы с ними обсуждали такие моменты, - рассказывает няня.

По ее словам, у родителей вовсе не было претензий – они считали, что у ребенка сложно проходит адаптация, и ее нужно поменьше брать на руки.

- Когда Маша стала биться головой об пол или психовала сидя на детском стульчике, я стала снимать это на камеру мобильного, чтобы показать родителям. Все записи я уже отдала в полицию, чтобы доказать, что я не била детей. Девочка действительно сама ударилась, а потом и синяки появились, - сказала Ирина.

Няню из Омска обвиняют в избиении 2-летней малышкиФото: vk.com

Ирина сама сидит с детьми, которых ей приводят. Но она несколько раз вызывала «помощниц», когда ей нужно было отлучиться по делам. После того, как родители двойняшек увидели так называемых помощниц вместо обещанной няни, они решили забрать оттуда девочек и потребовали у няни вернуть деньги.

- Они мне позвонили накануне и напомнили, что я должна им денег, так как они больше не ходят. Я сказала им, что сделаю перерасчет и верну деньги 22 мая. Через три часа после звонка появилась эта публикация о том, что я бью детей. Родители со мной даже не ругались, они мне никаких претензий не предъявляли по поводу этого! - говорит няня.

Другие мамы и папы, которые водят детей к Ирине, пишут о ней только хорошее, сама Ирина, по ее словам, очень тяжело восприняла всю ситуацию.

- Страшно все это, ведь воспитание детей – это моя мечта, а они своими необоснованными претензиями разрушили ее. Я когда узнала, я весь вечер плакала! Чтобы я так с детьми поступала, такого никогда не было. Я очень люблю детей, никогда не поднимала ни на кого руку, - возмущается Ирина.

Тем временем, истину пытаются установить следователи. По жалобам родителей они уже проводят проверку – у няни изъяли телефон и взяли показания, родителей также опрашивают. По всей видимости, роль сыграют и отзывы других родителей, которые водят детей к этой же няне.