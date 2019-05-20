Эколог - о пожаре на свалке в Омске: Ищут совсем не те вредные вещества, о которых нам сообщают

Огромное черное облако едкого дыма накрыло в конце недели все Левобережье. Омичи говорят, что ядовитый «гриб» над городом было видно даже с самолета при заходе на посадку. В микрорайоне «Ясная поляна» люди буквально задыхались.

«ОГОНЬ МОГ УЙТИ В НИЖНИЕ СЛОИ ОТХОДОВ»

Быстро стало ясно, что горит Кировский мусорный полигон, за обслуживание которого теперь отвечает регоператор ООО «Магнит». Рядом находится мусоросортировочный завод. С мая ООО «Магнит» выставляет жителям квитанции за вывоз отходов. С пожаром на свалке боролись всю ночь. Только к утру пятницы в МЧС с ним справились. Однако вечером того же дня дым с полигона снова окутал весь Левый Берег. Жаловаться на удушье в социальных сетях начали даже жители в центре. Гарь в воздухе ощутили жители района Иртышской набережной. Тогда стало ясно: все очень серьезно. Регоператор заявил, что свалку подожгли неизвестные (подробнее см. «Официально»). Не обрадовали сибиряков и пожарные.

- Наши сотрудники в принципе могут не тушить такие пожары, – объяснил официальный представитель регионального МЧС Денис Ахрамов. – Огонь мог уйти в нижние слои, и там будут периодически возникать новые очаги. Их пролили, насколько это было возможно, ликвидировав открытое горение. Но заниматься тем, чтобы разбирать многометровые завалы мусора на огромной территории, пожарные точно не будут – это задача собственника земель. Прогнозировать, сколько будет тлеть свалка, я не берусь.

- Есть технология, чтобы справиться с ситуацией?

- Пожар – это три составляющих: горючие вещества, окислитель (то есть, воздух) и источник зажигания. Чтобы справиться с ним, надо убрать одну составляющую. Самый простой способ – перекрыть доступ воздуха, закрыть свалку грунтом.

По информации «Комсомолки», сейчас в ООО «Магнит» как раз занимаются этим. В конце недели там привезли грунт. Техника на полигоне работает до сих пор.

- Завезено более 4 тыс. тонн технического грунта. Его разравнивают бульдозеры. Используется грунт, полученный в результате обкапывания полигона, - уточнили нам в пресс-службе регионального оператора.

МОЛЧАНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА

Несмотря на эти усилия и то, что погода благоволила тушению – все выходные в Омске было прохладно и лил дождь, мусор на свалке продолжает тлеть. Открытого огня и дыма пока нет, но проблема не решена. Много лет занимавшийся мусорным бизнесом депутат горсовета Виталий Путинцев считает, что драматизировать не стоит и ситуация под контролем. А пока экологи бьют тревогу.

- Первое: на мой взгляд очевидны нарушения содержания свалки. Территория закрытая, но кто-то же сумел туда попасть и совершить поджог. Второй момент: до сих пор регоператор не может справиться с ситуацией, – комментирует ситуацию эколог Сергей Костарев. – С точки зрения экологии все выглядит очень опасно. Я поражен, что все спокойно наблюдают за происходящим. Да, мы видели сообщения Роспотребнадзора и минэкологии, что превышения по вредным веществам в воздухе не найдено. На мой взгляд, контролирующие службы дают нам отчет и ищут совсем не то. Нам сообщают, что нет превышений по диоксиду углерода, диоксида азота. Но от горения свалки и пластика выделяются гораздо более опасные вещества. Например, хлорсодержащие диаксины и бензапирен. Последнее очень токсично, его трудно и дорого выявлять. Невозможно почувствовать запах даже при опасных концентрациях. Бензапирен при длительном воздействии вызывает онкологию. Так что власти совсем не то ищут, либо ищут, но не дают нам информацию. Я не знаю.

Различные мониторинги действительно не выявили превышения вредных веществ. Но Сергей Костарев не совсем прав, что информацию по бензапирену контролирующие органы не давали.

- Роспотребнадзора контролирует качество атмосферного воздуха в жилой зоне в связи с возгоранием на свалке бытовых отходов в Кировском округе. Специалисты Управления с экспертами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» ведут ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха в жилой зоне Кировского округа. Отобранные пробы воздуха исследуются в лабораториях на наличие вредных веществ: оксида серы, азота и углерода, бензапирена, углерода, диоксида азота, метана, серадиоксида, толуола, аммиака, формальдегида, сероводорода, фенолов и этилбензола. Превышения предельно допустимых концентраций этих веществ не зафиксировано, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Как и в истории с выбросами этилмеркаптана гордое молчание хранят те, кто вообще-то должен был первым успокаивать омичей – Росприроднадзор и региональное министерство экологии. В первом ведомстве не отвечает ни один из телефонов, а глава минэкологии Илья Лобов после повторного пожара и шквала звонков «Комсомолки» перевел свой мобильный в режим автоответчика. С ним мы пытались связаться с прошлой пятницы.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы готовы заплатить 100 тысяч за информацию о поджигателях»

- ООО «Магнит» объявляет вознаграждение за помощь в поимке злоумышленников, совершивших поджог Кировского полигона. За предоставление в правоохранительные органы ценной достоверной информации, которая приведет к задержанию лиц, регоператор заплатит вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Звонить в службу безопасности ООО «Магнит» по тел.: 89095356826, – сделали заявление в компании.

КОМПЕТЕНТНО

«Я бы не бил в набат: 6 лет назад у нас уже горел Ленинский полигон»

Глава ГК «Чистый город» Виталий ПУТИНЦЕВ:

- Не думаю, что свалка будет гореть все лето, как было заявлено раньше. Уверен: ситуацию возьмут под контроль. Сейчас нужно заваливать полигон землей и мусором – это уже делают, как я знаю. Финансово это достаточно большие затраты. Чтобы вы знали, эти майские пожары после субботников были всегда. Да, вы скажете, что не припомните такого дыма на город. А я не помню такого сильного ветра. Это самое страшное при пожаре. Лет 5-6 назад у нас тоже был сильный пожар на Ленинском полигоне. Это была большая катастрофа, конечно. Тоже засыпали огонь землей и мусором. Если принять соответствующие меры – вопрос решаемый. Я бы не стал бить в набат. Понятно, что экологические последствия пожара должны быть на контроле.