2019-05-15T13:41:07+03:00
Общество

«Проблема была, а сейчас обидно»: Чиновники обиделись за упоминание Омска в школьной задачке про разбитые дороги

А авторы учебника призывают отнестись к ситуации с юмором и не видят в этом ничего страшного [комментарии]
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
Поделиться:
Омич, делавший с дочерью уроки по тому самому задачнику, прозрачно намекает, что проблема имеет место быть.Омич, делавший с дочерью уроки по тому самому задачнику, прозрачно намекает, что проблема имеет место быть.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Омск в очередной раз прославился своими дорогами на всю страну. И это несмотря на то, что ежегодно в городе на десятках улиц укладывают новый асфальт. Теперь о проблемах с дорогами у нас знают даже дети. Разбитая проезжая часть в Омске попала на страницы развивающей тетрадки. Детям предлагается решить задачу: сколько нужно стройматериалов, чтобы починить улицу, которая вся в ямах. Первой странную задачку заметил один из сибиряков – его дочка как раз делала уроки в соседней комнате.

- Слышу от дочери: «Папа, в тетрадке про Омск написано!» Думаю, с чего бы в задачнике кто-то про наш город писал. Может, увидела просто что-то знакомое на картинке, – рассказывает омич свою историю в социальных сетях. – Подхожу, смотрю – и, правда, про нас. Вечером ходили в гости, взял тетрадь с собой, показал друзьям. От души посмеялись. Сквозь слезы, конечно, потому что правда. Центральные дороги пару лет назад отремонтировали, а вот неосновные – не сделали.

Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

А вот омские чиновники шутку не оценили. И главному дорожнику совсем не смешно. Владимир Казимиров не скрывает своей обиды на авторов учебника.

- Не обидно нам за упоминание Омска в этой задачке было бы лет 5 назад, когда действительно в городе остро стояла проблема разбитых дорог. Я и слова бы не сказал. Вы помните, и жители обращались к президенту на прямые линии, - сказал «Комсомолке» главный омский дорожник Владимир Казимиров. - Но сейчас есть недоумение и некоторая обида за это. Все-таки, я считаю, что мы разобрались с этой проблемой. Много дорог привели в порядок, сами посмотрите. Да есть вторая половина магистралей – те, что в отдалении от центра. Но будем и ими заниматься.

Как выяснилось, сборник задач – творение далеко не местных умельцев. Книжка отпечатана и издана издательством в Санкт-Петербурге. «Комсомолка» связалась с его представителем. Мы узнали, как Омск появился на страницах их сборника.

- Мы делаем развивающие настольные игры и тетради с задачками. Верстали и готовили очередной сборник. А у нас помещения устроены так, что каждый видит рабочий монитор всех сотрудников, - рассказал специалист по внешним коммуникациям издательства Никита Старченко. – Картинку с задачей увидел один из наших работников, проходивший мимо. Он и сказал: «О, ямы и дыры прямо как в моем родном Омске!». Вот и вся история. Сотрудник переехал в Санкт-Петербург несколько лет назад.

- Почему нельзя было указать придуманный город, чтобы оградить себя от претензий? Вы же понимали, что чиновники могли обидеться.

- Понимаете, в наше время обидеться может каждый и на что угодно. Юмор – это довольно приемлемое средство коммуникации с обществом для решения каких-то проблем. Есть проблема, которую наш человек знает лично. Мы посчитали важным обозначить ее на страницах учебника. Это наша принципиальная позиция. Возможно, это послужит поводом для власти, решить эту проблему. Ну и потом: если чиновники считают, что в Омске все в порядке с дорогами, то они не должны были и обидеться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
Два омских школьника стреляли в прохожих из винтовки
В Омске снова загорелся Кировский полигон
Омские общественники по инициативе губернатора проверили качество ремонта дорог в городе
Омич трижды обокрал ломбард: процесс пропал на видео
Водитель автобуса под Омском заставил пассажиров идти пешком, чтобы не провалиться в ямы
Прощайте, фиксированные цены!
От козырька подъезда в омской многоэтажке отваливаливаются куски бетона
В Омске неизвестные облили краской табличку в память о Колчаке
Омичи жалуются на жуткое состояние кинотеатра «Сатурн»
В Омске мать ищет своего 23-летнего сына, ушедшего несколько дней назад
Омичка устроилась на работу в Большой театр
Омичей возили сломанные маршрутки и автобусы без техосмотра
Омичи сняли на видео водителя «Яндекс. Такси», заснувшего за рулем
Во время пожара на омской свалке экологи не нашли превышения вредных веществ воздухе
В УГНТУ прошла конференция «Трудноизвлекаемые запасы нефти и газа. Проблемы, исследования и инновации»
В Омской области на пожаре погибли мужчина и женщина
В Омске отремонтируют трамвайные рельсы
Омич выиграл в лотерею 600 тысяч
Сибирский силач поборется за титул самого сильного человека в Южной Африке
На ученика, порезавшего ножом одноклассника в Омске, не завели даже административное дело
В Омске высадят 118,5 тысяч сосен
Омич убил приятеля в доказательство, что его ружье стреляет
Что делать, чтобы ребенок не выпал из окна
В Омке прошел смотр готовности служб для ликвидации возможных очагов болезней животных
Актер сериала «Секта» (ТНТ-Premier) Павел Кузьмин: «Я много раз видел, как люди попадают под гипноз. Чистая магия»
В Омске мошенники с нефтью украли 221 миллион рублей
Омскую школу эвакуировали
Мусорный полигон в Омске подожгли специально
Омскую свалку, горевшую всю ночь, потушили к утру