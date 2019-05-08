2019-05-09T20:08:00+03:00
Общество

В честь Дня Победы над Омском запустили 25-метровый салют

Яркие залпы в этом году были видны даже из отдаленных точках города [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
Изменить размер текста:

В этом году 9 Мая выдалось в Омске насыщенным. Хорошему празднику и настроению горожан способствовала и летняя погода, которая, наконец, установилась в регионе. Финаль долгого и наполненного событиями дня стал салют, который по традиции начался в 22.00.

В этом году его запускали с трех точек - на бульваре Победы напротив гостиницы «Омск», в Омской крепости и Советском парке.

Салют было видно даже издалека. Фото: Станислав МУХИН

Салют было видно даже издалека.Фото: Станислав МУХИН

Горожане уже начали делиться впечатлениями от праздника в соцсетях. Большинству омичей салют очень понравился. Но, как всегда бывает, нашлись и скептики, которые вспомнили, что в их детстве деревья были больше, а фейерверк точно красочнее.

Особенно ярким получился салют на Иртышской набережной. Фейерверки запускали сразу по несколько штук и практически без перерыва. Кроме того, салют в этом году получился еще и «высоким», залпы достигали 25 метров.

И самое приятное для омичей, расходящихся по домам, - впереди еще целых три выходных дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

К «Бессмертному полку» в 2019 году присоединилось рекордное число омичей

Шествие «Бессмертный полк» в этом году побило в Омске все рекорды по числу участников. На майские праздники после затянувшейся и холодной весны, погода, наконец, порадовала омичей по-летнему жарким солнцем. Вероятно, это стало дополнительным стимулом присоединиться к ставшей уже международной акции. (Далее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

9 Мая в Омске: Как это было

Наверное, большая часть жителей Омска 9 мая отправилась гулять на свежем воздухе. С самого утра их ждали в парке Победы. Все желающие смогли возложить цветы к расположенному там монументу «Солдату-победителю». Погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, затем прозвучал гимн нашей страны. (Далее...)

Салют на 9 мая!! Live.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
В Омске горел бывший завод пластмасс
В честь Дня Победы под окнами 97-летнего омского ветерана оркестр сыграл военные песни
Омские зэки нарисовали картину по мотивам фильма «А зори здесь тихие...»
К Дню Победы омич Анатолий Коненко создал «Родину-мать» размером с кедровый орех
В Новосибирске обнаружили машину убитого омича Ильи Лукашевича
Руководство омской Росгвардии поздравляет омичей и гостей региона с Днем Победы
В Омске сотрудники Росгвардии присоединились в всероссийской акции Георгиевская ленточка
Майские акции в ЛИНЛАЙН: Ботокс в подарок и скидка 35% на биоревитализацию
Ректор Омского политеха Анатолий КОСЫХ: Обучение в ОмГТУ - шанс получить качественное и престижное образование
На «Военной» станции поздравили ветеранов
ТВ-3 запустит в производство продолжение аниме «Первый отряд» - если зрители проголосуют рейтингом