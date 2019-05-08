В честь Дня Победы над Омском запустили 25-метровый салют

В этом году 9 Мая выдалось в Омске насыщенным. Хорошему празднику и настроению горожан способствовала и летняя погода, которая, наконец, установилась в регионе. Финаль долгого и наполненного событиями дня стал салют, который по традиции начался в 22.00.

В этом году его запускали с трех точек - на бульваре Победы напротив гостиницы «Омск», в Омской крепости и Советском парке.

Салют было видно даже издалека.Фото: Станислав МУХИН

Горожане уже начали делиться впечатлениями от праздника в соцсетях. Большинству омичей салют очень понравился. Но, как всегда бывает, нашлись и скептики, которые вспомнили, что в их детстве деревья были больше, а фейерверк точно красочнее.

Особенно ярким получился салют на Иртышской набережной. Фейерверки запускали сразу по несколько штук и практически без перерыва. Кроме того, салют в этом году получился еще и «высоким», залпы достигали 25 метров.

И самое приятное для омичей, расходящихся по домам, - впереди еще целых три выходных дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

К «Бессмертному полку» в 2019 году присоединилось рекордное число омичей

Шествие «Бессмертный полк» в этом году побило в Омске все рекорды по числу участников. На майские праздники после затянувшейся и холодной весны, погода, наконец, порадовала омичей по-летнему жарким солнцем. Вероятно, это стало дополнительным стимулом присоединиться к ставшей уже международной акции. (Далее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

9 Мая в Омске: Как это было

Наверное, большая часть жителей Омска 9 мая отправилась гулять на свежем воздухе. С самого утра их ждали в парке Победы. Все желающие смогли возложить цветы к расположенному там монументу «Солдату-победителю». Погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, затем прозвучал гимн нашей страны. (Далее...)