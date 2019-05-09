9 Мая в Омске: Как это было

Наверное, большая часть жителей Омска 9 мая отправилась гулять на свежем воздухе. С самого утра их ждали в парке Победы. Все желающие смогли возложить цветы к расположенному там монументу «Солдату-победителю». Погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, затем прозвучал гимн нашей страны.

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

После этого тысячи омичей, пришедших в парк побывали на площадках со всевозможными историческими реконструкциями. Детей больше всего привлекла выставка военной техники. Оказалось, это такой музей под открытым небом, где можно не только трогать экспонаты, но и забираться на них.

В парке Победы прошло шоу парашютистов.Фото: Станислав МУХИН

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

В 12 часов уже в центре города началось главное событие праздника - торжественный парад, в котором приняли участие около 1000 человек и 40 машин. Во главе колонны с военной техникой двигался легендарный танк Т-34. За ними следовали бронетранспортер БТР-40, советский легкий бронеавтомобиль - БА-64, советские военные полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, армейские автомобили времен Второй мировой войны – ВИЛИС, известные как «трехтонка».

Затем по Соборной площади проехала современная военная техника: боевая машина десанта БМД-2, боевая гусеничная плавающая машина БМД-4М, десантируемый плавающий бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка», бронетранспортеры БТР-82, а также автомобили военного образца КАМАЗ.

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Также ветераны, которых разместили на почетной трибуне, смогли оценить выправку современных военнослужащих. Перед зрителями прошли пешие парадные коробки военнослужащих Омского гарнизона. Смотр военных подразделений открыла рота почетного караула Омского автобронетанкового инженерного института. Затем перед трибунами прошли офицеры и солдаты 33-й гвардейской Ракетной Армии, воспитанники Омского кадетского корпуса, кадеты Омского кадетского корпуса, офицеры и курсанты Омского автобронетанкового инженерного института, курсанты 242-го учебного центра Воздушно-десантных войск России, военнослужащие 48 -ой отдельной железнодорожной бригады, авиационной эскадрильи 117-го военно-транспортного авиационного полка.

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В параде приняли участие подразделения пожарных и спасателей регионального МЧС, расчет омского института водного транспорта, сотрудники УФСИН и УМВД. Причем, у последних в форме и на каблуках чеканили шаг девушки-сотрудницы.

- Поздравляю вас с 74-й годовщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне! Неоценим вклад и Омской области в победу. 300 тысяч омичей защищали советскую землю на фронтах. Остальные ковали победу в тылу: растили хлеб, производили боеприпасы и военную технику для армии. Мы гордимся силой боевого духа наших дедов и отцов. Гордимся мощью советского оружия. Сегодняшние военнослужащие – достойные преемники героев Великой Отечественной войны. Вы также способны защитить нашу страну от любых внешних угроз. Дорогие ветераны и труженики тыла! Дорогие омичи! Пусть наши дети никогда не узнают боли войны. Пусть всегда будет мирное небо над нами! С праздником! С Днем Великой Победы! - поздравил омичей губернатор Александр Бурков.

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Владимир Степанович Вострейкин - один из тех омских фронтовиков, кто нашел в себе силы прийти на торжественный парад. В годы Великой Отечественной войны в 218-й штурмовой авиационной дивизии. Ему довелось воевать на Центральном фронте, 3-м Белорусском фронте. Штурманом он летал на Ил-2, который немцы прозвали «черная смерть». Он ушел на фронт, когда ему было всего 16 лет.

- Я бы хотел, чтобы в нашей стране и в мире всегда было спокойно, чтобы не повторялось такого, как эта страшная война, - пожелал ветеран собравшимся на Соборной площади.

Леонид Григорьевич Тимофеев трудился ради общей победы в тылу.

- Я работал с 13 лет, - рассказал Леонид Григорьевич. - Когда наши заводы пришли к нам в глубокий тыл, на производстве самоотверженно работали день и ночь, обеспечивая фронт военной техникой.

После смотра войск оркестр грянул «День Победы». Растроганные ветераны подпевали военному хору.

Фото: Instagram

В 13.00 на Соборной площади стартовало шествие «Бессмертный полк», которое в этом году собрало более 80 тысяч человек. Мэр Оксана Фадина также прошла с портретом своего дедушки-фронтовика.

- Было совершенно непередаваемое ощущение единения со всей страной, когда с портретом своего дедушки старшего лейтенанта Григория Петровича Калинникова я прошла в колонне «Бессмертного полка», - написала Оксана Фадина на своей странице в Instagram. Пока жива память о человеке, пока по земле ходят его дети и внуки, пока есть, кому нести портрет в строю «Бессмертного полка» - «жив» и сам человек. Нам с вами очень важно передать эту простую истину своим детям.

Фото: Instagram

Шествие закончилось только в 17 часов. Но омичи продолжили гулять по центру города в ожидании салюта.

Омские студенты-медики в честь 9 Мая написали слово «Победа», зажженными окнами в своем общежитии. Фото: vk.com/omsk_live

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