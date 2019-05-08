Самым богатым омским министром стал глава минприроды

Чиновники облправительства отчитались о своих доходах за 2018 год.

Согласно данным декларации, самым обеспеченным чиновником региона стал министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. Его доход за прошлый год оказался даже выше, чем у губернатора, и составил 6,336 млн рублей. Напомним, что зарплату в Омской области Лобов начал получать только в июне. В наш регион его пригласили из Екатеринбурга.

Кроме того, у Лобова две квартиры – одна в собственности, вторая в пользовании. Также у него есть гаражный бокс и автомобиль BMW Х3. Супруга Лобова заработала почти в два раза больше него — ее годовой доход составил 11,814 млн рублей.

На втором месте в списке самых состоятельных чиновников облправительства – первый зампред Валерий Бойко с доходом 5,101 млн рублей. Судя по документам, на него не записано ни недвижимости, ни машины. В его пользовании есть земельный участок и жилой дом. Супруга Бойко заработала в прошлом году 2,401 млн рублей. Она владеет BMW Х5, снегоходом и несколькими земельными участками.

На третьем месте — омский бизнес-омбудсмен Юрий Герасименко с 3,787 млн рублей дохода. У него в собственности земельный участок, квартира, гараж и автомобиль Nissan QASHQAI. Супруга Герасименко в 2018 году заработала 529 тысяс рублей. У нее есть земельный участок, квартира и гараж.