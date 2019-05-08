2019-05-08T13:53:15+03:00
Общество

В крушении самолета в Шереметьево погиб омич

Александр Кудряш летел в командировку
Анна МИКУЛА
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Александру Кудряшу было 67 лет.Александру Кудряшу было 67 лет.
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На роковой рейс SU1492 попал 67-летний омич Александр Кудряш. К сожалению, наш земляк не смог выжить при крушении самолета в аэропорту Шереметьево. Напомним, трагедия произошла 5 мая. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» через 10 минут после взлета вынужден был вернуться, экипаж запросил экстренную посадку. По предварительным данным, в воздушное судно попала молния и отказала часть оборудования.

К сожалению, посадка получилась жесткой. Загорелась задняя часть лайнера. 41 пассажир так и не смог выбраться. Многие из них погибли от отравления угарным газом. Александр Кудряш, летевший в командировку в Мурманск, числится в списке погибших под номером 36. В документах значится, что он родился 13 октября 1951 года.

Как выяснилось, Александр Демьянович был жителем Омска. Об этом на сегодняшнем заседании облправительства рассказал вице-губернатор Владимир Куприянов. С его подачи обсудили вопрос выделения семье погибшего компенсации в размере 1 млн рублей из бюджета региона

Известно, что Кудряш работал инженером-наладчиком в компании «КБ Технологии».

– У Александра Демьяновича осталась вдова Татьяна Кудряш. Она сейчас в Москве на опознании, – сказал Куприянов.

– Трагедия страшная. Надо поддержать. Это наши люди, и мы должны помогать, – отреагировал на печальное известие губернатор Александр Бурков.

Помимо средств из бюджета Омской области, компенсацию семье погибшего выплатит «Аэрофлот», сумма составит 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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