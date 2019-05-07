Омичей после салюта 9 мая на День Победы развезут автобусы

В День Победы, 9 мая, в Омске традиционно прогремит праздничный салют. В этом году посмотреть фейерверк омичи смогут из трех точек в городе – в Советском парке, у Омской крепости и на Иртышской набережной, рядом с бывшей гостиницей «Омск». Начало салюта в 22.00.

Омичей после салюта 9 мая на День Победы развезут автобусыФото: пресс-служба администрации города Омска

По окончании салюта омичей из всех трех точек развезут на автобусах, сообщили в департаменте транспорта. Уехать в разные части города можно будет на городских автобусах из пяти мест:

- от улицы Пушкина: поселок Солнечный (через Ленинградский мост), Старый Кировск (маршрут № 45), поселок Новостройка (через Ленинградский мост), поселок Светлый, поселок Чкаловский (по улице Лизы Чайкиной), МСЧ-9 (маршрут № 63), улица Гашека (маршрут № 95), улица 3-я Железнодорожная (маршрут № 33);

- от улицы Красных Зорь: улица Бархатовой (маршрут № 79), поселок Амурский — 24-я Северная, поселок Амурский — 33-я Северная, Романенко (по улице 10 лет Октября, маршрут № 22), поселок Солнечный (через метромост), поселок Солнечный (через мост 60-летия ВЛКСМ), микрорайоны «Первокирпичный», «Загородный», поселок Степной (маршрут № 94), поселок Большие Поля (маршрут № 34), улица Бархатовой (маршрут № 110), улица Стрельникова (маршрут № 69);

- от остановки «Цирк»: поселок Чкаловский (троллейбусный маршрут № 3), поселок Ермак (троллейбусный маршрут № 4), поселок Солнечный (троллейбусный маршрут № 7), улица Гашека (маршрут № 89), ПО «Иртыш» с проездом через ж/д вокзал, микрорайон «Новая Станица», поселок Армейский с заездом на улицу Лобкова, микрорайон «Входной» (маршрут № 125);

- от остановки «Академия транспорта»: поселок Дальний, поселок Булатово (маршрут № 26), микрорайон «Осташково» (маршрут № 119), ПО «Иртыш» (маршрут № 49);

- от ДК имени Малунцева: улица Бархатовой (маршрут № 33), улица Стрельникова (маршрут № 69), улица 21-я Амурская (маршрут № 29, до микрорайона «Первокирпичный»), ж/д вокзал (троллейбусный маршрут № 4), улица 10 лет Октября (троллейбусный маршрут № 2), поселок Солнечный (троллейбусный маршрут № 67), 12-й микрорайон (троллейбусный маршрут № 14).