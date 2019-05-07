Клещи в Омске в 2019 году: какие скверы и парки обработают

С наступлением теплой погоды в нашем городе омичи стали опасаться и клещей, которые могут укусить горожан в парках и скверах города. Как сообщили в городской мэрии, в этом году планируется обработать почти все зеленые зоны в Омск – это больше 50 территорий. «Комсомолка» публикует список территорий, которые обработают от клещей в Омске в 2019 году. Именно в этих местах можно гулять, не опасаясь укусов. Также от клещей обработают все парки города.

- сквер имени Д.М. Карбышева;

- сквер на площади Ленина;

- сквер имени Врубеля;

- сквер на площади Бухгольца;

- сквер имени 30 лет ВЛКСМ;

- сквер на Ленинградской площади;

- сквер имени Павлика Морозова;

- сквер Первомайский;

- сквер у здания администрации Центрального округа города;

- сквер у библиотеки имени Пушкина;

- сквер у часовни по улице Красный Путь;

- сквер Музейный; - сквер между мостами Комсомольский и Юбилейный;

- сквер по набережной реки Оми (от Комсомольского моста до дома №3 по улице Чехова);

- сквер по улице Челюскинцев;

- сквер на улице Краснознаменная между домом № 2-в и домом № 25;

- бульвар по набережной реки Оми (с откосами);

- бульвар Мартынова (от улицы Жукова до улицы Декабристов);

- бульвар Иванишко (от 20-й Линии до 25-й Линии);

- бульвар по улице 4-я Линия (от улицы 10 лет Октября до улицы Омской);

- бульвар по улице Гагарина (от улицы К. Либкнехта до улицы Интернациональной);

- бульвар по улице Ленина (от сквера имени Павлика Морозова до сквера у Успенского кафедрального собора);

- бульвар по улице Партизанской (от улицы Ленина до Омской крепости);

- бульвар по улице Спартаковской (от Тарских ворот до улицы Партизанской);

- бульвар по улице Тарской (от улицы Интернациональной до улицы Рабиновича);

- бульвар по улице Чапаева (от улицы Тарской до улицы Герцена) - набережная Тухачевского (от улицы Кемеровской до бассейна «Пингвин»);

- бульвар по улице Багратиона (нечетная сторона от улицы Челюскинцев до трамвайного кольца);

- сквер на Привокзальной площади;

- бульвар по улице Федора Крылова (от Иртышской Набережной до улицы Серова);

- сквер на площади Звезды;

- Юбилейный сквер;

- сквер имени 70-летия ВДВ поселка Светлый;

- сквер по улице Гашека;

- бульвар по улице Моторной (в границах улицы Шакурова и Сибирского проспекта);

- территория у памятника «Омичам - труженикам тыла»;

- территория у здания администрации Октябрьского округа (ул. Лизы Чайкиной, 1);

- территория по улице Масленникова;

- проспект Космический;

- сквер по улице Кирова (от 2-й Военной до улицы 16-й Рабочей);

- сквер по улице 15-й Рабочей (от улицы Кирова до улицы Харьковской);

- пересечение улицы Романенко с проспектом Космическим; - пересечение улицы Петра Осминина с проспектом Космическим;

- пересечение улицы Олимпийской с улицей 75-й Гвардейской бригады;

- сквер на улице Ермолаева;

- сквер на улице Панфилова (напротив дома № 4-а по ул. Бульварной);

- территория по улице 5-й Кордной (от 1-й Шинной до улицы 6-й Шинной);

- территория поселка Крутая Горка;

- территория по улице 3-й Молодежной (от 6-й Шинной до улицы 5-й Кордной);

- территория по улице 3-й Транспортной (от Богдана Хмельницкого до улицы Панфилова);

- территория по улице Ипподромной (от 9-й Линия до улицы Богдана Хмельницкого);

- бульвар по улице Пономаренко; - бульвар по улице Б. Хмельницкого;

- территория возле остановки общественного транспорта «Шинный завод».

В Омске только за апрель клещи покусали больше 150 человек. Однако случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Тем не менее, все зеленые зоны Омска планируют обработать от насекомых до 25 мая. Второй этап обработки пройдет этой осенью.