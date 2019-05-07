Клещи в Омске в 2019 году: какие скверы и парки обработают
С наступлением теплой погоды в нашем городе омичи стали опасаться и клещей, которые могут укусить горожан в парках и скверах города. Как сообщили в городской мэрии, в этом году планируется обработать почти все зеленые зоны в Омск – это больше 50 территорий. «Комсомолка» публикует список территорий, которые обработают от клещей в Омске в 2019 году. Именно в этих местах можно гулять, не опасаясь укусов. Также от клещей обработают все парки города.
- сквер имени Д.М. Карбышева;
- сквер на площади Ленина;
- сквер имени Врубеля;
- сквер на площади Бухгольца;
- сквер имени 30 лет ВЛКСМ;
- сквер на Ленинградской площади;
- сквер имени Павлика Морозова;
- сквер Первомайский;
- сквер у здания администрации Центрального округа города;
- сквер у библиотеки имени Пушкина;
- сквер у часовни по улице Красный Путь;
- сквер Музейный; - сквер между мостами Комсомольский и Юбилейный;
- сквер по набережной реки Оми (от Комсомольского моста до дома №3 по улице Чехова);
- сквер по улице Челюскинцев;
- сквер на улице Краснознаменная между домом № 2-в и домом № 25;
- бульвар по набережной реки Оми (с откосами);
- бульвар Мартынова (от улицы Жукова до улицы Декабристов);
- бульвар Иванишко (от 20-й Линии до 25-й Линии);
- бульвар по улице 4-я Линия (от улицы 10 лет Октября до улицы Омской);
- бульвар по улице Гагарина (от улицы К. Либкнехта до улицы Интернациональной);
- бульвар по улице Ленина (от сквера имени Павлика Морозова до сквера у Успенского кафедрального собора);
- бульвар по улице Партизанской (от улицы Ленина до Омской крепости);
- бульвар по улице Спартаковской (от Тарских ворот до улицы Партизанской);
- бульвар по улице Тарской (от улицы Интернациональной до улицы Рабиновича);
- бульвар по улице Чапаева (от улицы Тарской до улицы Герцена) - набережная Тухачевского (от улицы Кемеровской до бассейна «Пингвин»);
- бульвар по улице Багратиона (нечетная сторона от улицы Челюскинцев до трамвайного кольца);
- сквер на Привокзальной площади;
- бульвар по улице Федора Крылова (от Иртышской Набережной до улицы Серова);
- сквер на площади Звезды;
- Юбилейный сквер;
- сквер имени 70-летия ВДВ поселка Светлый;
- сквер по улице Гашека;
- бульвар по улице Моторной (в границах улицы Шакурова и Сибирского проспекта);
- территория у памятника «Омичам - труженикам тыла»;
- территория у здания администрации Октябрьского округа (ул. Лизы Чайкиной, 1);
- территория по улице Масленникова;
- проспект Космический;
- сквер по улице Кирова (от 2-й Военной до улицы 16-й Рабочей);
- сквер по улице 15-й Рабочей (от улицы Кирова до улицы Харьковской);
- пересечение улицы Романенко с проспектом Космическим; - пересечение улицы Петра Осминина с проспектом Космическим;
- пересечение улицы Олимпийской с улицей 75-й Гвардейской бригады;
- сквер на улице Ермолаева;
- сквер на улице Панфилова (напротив дома № 4-а по ул. Бульварной);
- территория по улице 5-й Кордной (от 1-й Шинной до улицы 6-й Шинной);
- территория поселка Крутая Горка;
- территория по улице 3-й Молодежной (от 6-й Шинной до улицы 5-й Кордной);
- территория по улице 3-й Транспортной (от Богдана Хмельницкого до улицы Панфилова);
- территория по улице Ипподромной (от 9-й Линия до улицы Богдана Хмельницкого);
- бульвар по улице Пономаренко; - бульвар по улице Б. Хмельницкого;
- территория возле остановки общественного транспорта «Шинный завод».
В Омске только за апрель клещи покусали больше 150 человек. Однако случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Тем не менее, все зеленые зоны Омска планируют обработать от насекомых до 25 мая. Второй этап обработки пройдет этой осенью.
Клещи в Омске в 2019 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU