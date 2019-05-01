Демонстрация 1 мая 2019 года в Омске: на улицы вышли 15 тысяч человек

Демонстрация 1 мая 2019 года в Омске насчитывала порядка 15 тысяч человек. Именно столько омичей не испугались похолодания, которое пришло в наш город накануне, и вышли на митинг сегодняшним утром. Колонны демонстрантов стартовали от Кадетского корпуса и по улице Ленина шли в сторону Заксобрания. По окончании митинга на Соборной площади начался праздничный концерт «#МАЁВКА55», посвященный Празднику весны и труда.

Демонстрация 1 мая 2019 года в Омске: на улицы вышли 15 тысяч человекФото: пресс-служба правительства Омской области

В шествии приняли участие врачи и учителя, представители промышленных предприятий и организаций, творческие объединения и спортивные команды ветераны, студенты, национальные центры Омского Прииртышья, дети, воинские соединения и активисты территориального общественного самоуправления.

Главным лозунгом митинга профсоюзов стал «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». С праздником весны и труда со сцены на Соборной площади омичей поздравил губернатор Александр Бурков.

На сцене для участников митинга и всех омичей выступил символ города – слесарь Степаныч. Горожан развлекали творческие коллективы и диджей Zver. Также со сцены выпустили в небо белых голубей – символ счастья, мира и единства региона.

Демонстрация 1 мая 2019 года в Омске: на улицы вышли 15 тысяч человекФото: пресс-служба правительства Омской области

Закончился праздничный митинг концертом звезд из столицы. Для омичей выступили Светлана Светикова и Эд Шульжевский.

На этом праздничные мероприятия у нас в городе не заканчиваются, самые интересные мы собрали в нашей статье.