2019-04-30T13:28:32+03:00
Общество

Стало известно, где в Омске раздадут георгиевские ленточки в мае 2019

«Комсомолка» публикует список мест, где в Омске раздадут георгиевские ленточки в мае 2019
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам раздадут 80 тысяч георгиевских ленточекОмичам раздадут 80 тысяч георгиевских ленточекФото: Алексей ФОКИН
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Накануне майских праздников во многих городах не только России, но и мира, будут раздавать георгиевские ленточки. Они являются наиболее узнаваемым символом победы в Великой Отечественной войне. Ленту черно-оранжевого цвета в знак уважения принято повязывать на одежде в преддверии Дня Победы. Омск не стал исключением, у нас в городе накануне майских праздников также стартовала такая акция. «Комсомолка» публикует список мест, где в Омске раздадут георгиевские ленты в мае 2019 года.

30 апреля в 16:00 – остановка «КДЦ «Кристалл» (у сквера им. Алексея Сафоновича Петухова); Омская крепость (у Иртышских ворот, ул. Таубе, 2);

1 мая в 9:30 – митинг, посвященный Международному дню трудящихся (у Омского кадетского корпуса со стороны улицы Ленина);

2 мая в 14:00 – остановка «11-й микрорайон» (вблизи ул. Конева); Парк имени 30-летия Победы;

3 мая в 14:00 – остановка «Магазин «Жемчужина» (у памятника детям блокадного Ленинграда), Парк имени 30-летия Победы;

4 мая в 16:00 – остановка «Лизы Чайкиной» (у памятника труженикам тыла), киноцентр «Атриум-Кино» (у памятника Маршала Советского Союза Георгия Жукова),

5 мая в 14:00 – остановка «Цирк» (на бульваре Победы);

6 мая в 14:00 – Соборная Площадь (у Свято-Успенского кафедрального собора);

7 мая в 14:00 – остановка «КДЦ «Кристалл», киноцентр «Вавилон» (у знака в память закладки Омской крепости);

8 мая в16:00 – остановка «Магазин «Жемчужина» (у памятника детям блокадного Ленинграда); Парк имени 30-летия Победы.

Ленты на улицах города будут раздавать волонтеры. В этом году в Омске они раздадут 80 тысяч лент, из них 10 тысяч – в районах области. По словам организаторов, ленты также будут распространяться в ветеранских организациях. Кроме того, получить этот символ Победы можно будет на шествии «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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