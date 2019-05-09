2019-05-09T15:08:39+03:00
Общество

К «Бессмертному полку» в 2019 году присоединилось рекордное число омичей

Участников акции оказалось даже на 10 тысяч больше, чем планировали организаторы
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного правительстваФото: пресс-служба областного правительства
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Шествие «Бессмертный полк» в этом году побило в Омске все рекорды по числу участников. На майские праздники после затянувшейся и холодной весны, погода, наконец, порадовала омичей по-летнему жарким солнцем. Вероятно, это стало дополнительным стимулом присоединиться к ставшей уже международной акции.

Организаторы рассчитывали, что в 2019-м году участников движения будет еще больше, чем обычно. Но реальность превзошла даже их ожидания. В ряды «Бессмертного полка» в этот раз вступили не 70, как прогнозировалось, а 80 тысяч омичей. В целом по области с портретами своих родных фронтовиков на улицы вышли более 140 тысяч человек.

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Улыбающиеся люди - взрослые и дети - несли драгоценную память, оставшуюся от близких, их фото. Со снимков на штендерах на потомков смотрели молодые и вечно живые ветераны армии и флота, партизаны, подпольщики, бойцы Сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники и дети войны.

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

В Омске шествие стартовало в 13.00 от Соборной площади, далее колонна прошла по улице Ленина, потом свернула на Иртышскую набережную и двигалась до бульвара Победы. Там участников встречали концертом, где исполнялись песни военных лет. В общей сложности «Бессмертный полк» преодолел расстояние примерно в 5 километров.

Из-за беспрецедентного числа участников шествия, последние его ряды финишировали уже после 17 часов.

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

Фото: пресс-служба областного правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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