К «Бессмертному полку» в 2019 году присоединилось рекордное число омичей
Шествие «Бессмертный полк» в этом году побило в Омске все рекорды по числу участников. На майские праздники после затянувшейся и холодной весны, погода, наконец, порадовала омичей по-летнему жарким солнцем. Вероятно, это стало дополнительным стимулом присоединиться к ставшей уже международной акции.
Организаторы рассчитывали, что в 2019-м году участников движения будет еще больше, чем обычно. Но реальность превзошла даже их ожидания. В ряды «Бессмертного полка» в этот раз вступили не 70, как прогнозировалось, а 80 тысяч омичей. В целом по области с портретами своих родных фронтовиков на улицы вышли более 140 тысяч человек.
Фото: пресс-служба областного правительства
Фото: пресс-служба областного правительства
Фото: пресс-служба областного правительства
Улыбающиеся люди - взрослые и дети - несли драгоценную память, оставшуюся от близких, их фото. Со снимков на штендерах на потомков смотрели молодые и вечно живые ветераны армии и флота, партизаны, подпольщики, бойцы Сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники и дети войны.
Фото: пресс-служба областного правительства
Фото: пресс-служба областного правительства
В Омске шествие стартовало в 13.00 от Соборной площади, далее колонна прошла по улице Ленина, потом свернула на Иртышскую набережную и двигалась до бульвара Победы. Там участников встречали концертом, где исполнялись песни военных лет. В общей сложности «Бессмертный полк» преодолел расстояние примерно в 5 километров.
Из-за беспрецедентного числа участников шествия, последние его ряды финишировали уже после 17 часов.
Фото: пресс-служба областного правительства
Фото: пресс-служба областного правительства
ИСТОЧНИК KP.RU
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