Какие дворы отремонтируют в Омске

Подвели итоги конкурса по благоустройству омских дворов. В мэрии выделили на ремонт асфальта вдоль жилых домов более 56 миллионов рублей. Традиционно система была заявительной. Однако не собравшие и предоставившие документы в окружные администрации получили долгожданный ремонт дороги во дворе. Наиболее нуждающихся в этом выбирало жюри по специальным критериям: как давно асфальт делали около того или иного дома, насколько активны жители и многое другое. В итоге появился список дворовых территорий, где дорогу приведут в порядок. В нем порядка 50 объектов (подробнее см. «На заметку»).

- Прием заявок завершился в округах 29 марта. Всего в администрации от омичей поступило 610 обращений. Самыми активными оказались жители Кировского и Советского округов, где заявок — по 181, - сообщил начальник управления формирования комфортной городской среды департамента горхозяйства Юрий Бибик. — Всего на ремонт дворовых территорий из областного и городского бюджетов в этом году будет направлено более 56 миллионов рублей.

Правда, есть и большая ложка дегтя. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели итог ремонта дворов прошлого года и были, мягко говоря, шокированы. На каждом из объектов обнаружили серьезные нарушения. Председатель регионального общества защиты прав потребителей Александр Лихачев объяснил, почему так происходит и можно ли добиться качественного ремонта.

- Все это было предсказуемо – я неоднократно в мэрии говорил, что система аукционов в корне неправильная. Выигрывают сомнительные фирмы, у которых часто даже нет маленьких катков. Мы сталкивались с этим в прошлые годы, - говорит Лихачев. – С 2009 по 2015 годы дворы ремонтировали через управляющие компании – деньги на благоустройство перечислялись через Управление дорожной деятельности. И жители были довольны. Сейчас чиновники это поняли, и проводить работы снова начнут через УК. К тому же я, как эксперт, считаю, что полученные от федерации деньги на комфортную городскую среду Минстрой поделил неправильно. Большую часть направили на общественные пространства, а на дворы остались копейки. Нужно было делать наоборот.

НА ЗАМЕТКУ

Где сделают новый асфальт?

Кировский округ

ул. Дмитриева, 9;

пр-т Комарова, 29;

пр-т Комарова, 31;

ул. Конева, 14;

ул. Конева, 14/1;

ул. Конева, 14/2;

б. Зеленый, 10;

б. Зеленый, 10/1;

б. Зеленый, 10/2;

Ленинский округ

ул. Котельникова, 4;

ул. Котельникова, 6;

ул. Труда, 49;

пр-т К. Маркса, 49;

ул. Ф. Крылова, 10;

ул. Шакурова, 12;

ул. Гашека, 6;

ул. 22-я Марьяновская, 6;

Октябрьский округ

ул. Крутогорская, 11;

ул. Российская, 5;

пер. Камерный, 36а;

пер. Камерный, 36б;

ул. Осминина, 3;

ул. Осминина, 4;

ул. Осминина, 5;

ул. 6-я Линия, 171;

ул. 6-я Линия, 173;

ул. 6-я Линия, 167а;

ул. 5-я линия, 221;

ул. 4-я Кордная, 45;

ул. 3-я Молодежная, 71;

Советский округ

ул. Заозерная, 1;

ул. Заозерная, 3;

ул. Заозерная, 3а;

ул. Заозерная, 3в;

ул. 6-й Кирпичный завод, 8;

ул. 1-я Поселковая, 1б;

ул. 1-я Поселковая, 3а;

ул. Химиков, 14;

ул. Химиков, 16;

ул. Химиков, 16/1;

ул. Химиков, 18;

ул. Химиков, 18/1;

Центральный округ

ул. Б. Хмельницкого, 130;

ул. М. Жукова, 6;

ул. Чкалова, 37;

пр-д Тимуровский, 5;

ул. Звездова, 129/1;

ул. Сажинская, 26;

Иртышская набережная, 27;

ул. 10 Лет Октября, 115.