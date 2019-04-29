Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Омске: где пройдет шествие, как принять участие

В День Победы, традиционно пройдет шествие «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Омске. Омичи пройдут по улицам города с транспарантами с фотографиями своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, чтобы увековечить их память. Акция в нашем городе состоится уже в седьмой раз, и если в далеком 2013 году участников было всего около 4 тысяч, то сейчас в акции в Омске примут участие около 70 тысяч человек, и еще около 140 тысяч омичей пройдут в колоннах в городах и поселках области.

Формирование колонны в Омске будет происходить с 11 часов дня 9 мая. Колонна начнет движение в 12 часов от Соборной площади сразу после завершения там парада. Всем омичам, которые хотят принять участие в акции, нужно подходить на участок от пересечения улицы Красный Путь с Кемеровской и до Соборной площади. Заранее нужно изготовить табличку с фотографией своего родственника, участвовавшего в войне, список типографий, которые помогут изготовить транспарант, можно посмотреть на официальном сайте акции.

Стал известен маршрут движения «Бессмертного полка» 2019 в Омске. Колонна стартует на Соборной площади, далее она будет двигаться по улице Ленина до Ленинградского моста. Затем колонна повернет на Иртышскую набережную. Шествие закончится на набережной в районе бульвара Победы. Там для всех омичей организуют концерт, начало которого в 14.00. Также организаторы отметили, что по ходу движения колонны будут находиться 5 духовых оркестров.

Всего участникам шествия придется преодолеть около 5 километров. По маршруту вдоль дорог выстроятся сотни полицейских и волонтеров. Организаторы акции отмечают, что на маршруте присоединиться к колонне будет уже невозможно, войти в нее можно будет только через рамки металлодетекторов в самом начале формирования колонны или у библиотеки Пушкина. «Волонтеры Победы» охотно расскажут заблудившимся омичам, куда пройти, чтобы принять участие в акции.

Маршрут движения колоннФото: пресс-служба правительства Омской области

Омичам, которым сложно пройти весь маршрут, можно будет выйти из колонны в любом месте. Также участникам со слабым здоровьем и инвалидам окажут помощь волонтеры – они помогут пронести портрет предка, участвовавшего в войне.