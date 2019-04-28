«Оповещение было на иностранном языке»: Омский кинотеатр мог повторить судьбу «Зимней вишни»

Субботний культпоход в «Атриум-кино» добавил адреналина омичам, пришедшим на сеанс. По словам очевидцев, посреди фильма из колонок послышались какие-то посторонние звуки на иностранных языках. Ни люди, сидевшие в залах, ни даже билетерши сразу не обратили внимания на происходящее.

Фото: vk.com/inci55

– Сначала сообщение было на английском, потом на немецком и только потом на русском, – рассказывает одна из посетительниц кинотеатра. – Мы сидели в 8 зале на 4 этаже. Спустились очень быстро. Внизу уже все дымом затянуло.

– Мы сидим, идет фильм, и в параллель в одной колонке начинают вещать на немецком языке что-то непонятное, – вспоминает другая девушка. – Прошла уже не одна минута – и тут наконец-то на русском. Мол, пожар, всем покинуть помещение! Мы с молодым человеком сразу встали и пошли, а люди сидят! Билетерша сидит, свет никто не включил! Открыли дверь, прибежал охранник, весь мокрый, потный, красный и в панике. Тогда мы и побежали. На лестнице куча народа, кто-то пытался через запасной выход выйти, а там все закрыто!

Фото: vk.com/inci55

Многих посетителей запутали сообщения на разных языках. Но, как выяснилось, это обычная практика в таких случаях. Не все люди, находящиеся в помещении, могут знать русский язык, поэтому о пожаре иностранцев оповещают еще на английском и немецком - и так по кругу. Также напуганные зрители не сразу смогли найти запасные выходы. В соцсетях даже появились сообщения, что все они были закрыты. Главным паникерам и вовсе показалось, что их заперли в зрительных залах, а «Атриум-кино», мог повторить судьбу кемеровский «Зимней вишни», где погибли десятки людей.

Фото: vk.com/inci55

Сотрудники омского кинотеатра пояснили, что на дверях в зрительных залах даже нет замков, а запасные выходы при пожаре разблокируются автоматически.

Тем не менее, людей с последнего четвертого этажа развлекательного комплекса, принадлежащего депутату регионального Заксобрания Валерию Кокорину, выводили, когда весь первый этаж уже затянуло густым дымом. По счастью, на место быстро приехали пожарные. Возгорание оперативно потушили, в результате происшествия никто не пострадал.

ОФИЦИАЛЬНО

«Не исключены жесткие кадровые решения»

Помощник депутата Заксобрания Омской области Валерия Кокорина Анатолий КАНУННИКОВ:

– Пожар начался в помещении пиццерии, которое арендуется одной из коммерческих структур, компанией «Наша пицца». Все оборудование пиццерии принадлежит этой компании. Причиной возгорания стала неисправность фритюрницы. Однако из-за того, что арендатор вовремя не прочистил дымоход, дым после возгорания пошел в зрительный зал. В здании была оперативно проведена эвакуация, пострадавших при ЧП нет. На место происшествия выезжал Валерий Кокорин. Он лично проверил работу всех служб культурно-развлекательного центра, включая деятельность администрации КДЦ «Атриум-кино» и службы безопасности. Была дана жесткая оценка действиям сотрудников, не обеспечивших корректную работу противопожарного извещения и запасных выходов. Дирекции КДЦ предстоит серьезно скорректировать свою работу. Не исключены жесткие кадровые решения. При этом, по оценке представителей правоохранительных органов,благодаря оперативным действиям службы безопасности киноцентра присутствовавшие посетители и персонал были оперативно эвакуированы из здания, и при эвакуации не было допущено давки и паники.